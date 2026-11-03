Veja quais empresas da bolsa vão pagar dividendos em novembro

Novembro começa com pagamentos de juros sobre capital próprio (JCP) de alguns dos principais bancos listados na B3. O Bradesco (BBDC3 e BBDC4) e o Itaú (ITUB3 e ITUB4) têm créditos programados para esta terça-feira, 3, enquanto o Santander (SANB11, SANB3 e SANB4) fará os pagamentos na próxima segunda, 9.

Ao longo do mês, a agenda também contempla empresas de diferentes setores, como Allos, Klabin, BrasilAgro, Caixa Seguridade, Localiza e Petrobras.

A Taesa, por sua vez, tem distribuição de dividendos e JCP prevista para 26 de novembro.

Entenda os pagamentos de dividendos e JCP

A agenda reúne informações como valores por ação, tipo de provento, data de pagamento e a chamada "data com", ou data de corte. Nesse caso, apenas os investidores que detinham posição nas ações até as datas informadas por cada empresa estarão aptos a receber os pagamentos.

As empresas listadas na Bolsa brasileira são obrigadas a distribuir proventos aos seus acionistas a cada exercício social, conforme a Lei 6.404, de 1976, conhecida como Lei das Sociedades por Ações.

Vale lembrar que os JCP estão sujeitos à tributação do Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%. Já os dividendos são tributados em 10% na fonte caso ultrapassem o valor total de R$ 50 mil mensais.