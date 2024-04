Dividendos da Petrobras, Vibra, balanços, IPCA-15 e PCE: os assuntos que movem o mercado

Após uma semana intensa para os mercados internacionais, com dúvidas sobre o rumo dos juros americanos e a escalada do conflito entre Irã e Israel, o clima mais tenso no mercado acionário diminui. Na manhã desta segunda-feira, 22, todos os principais índices futuros americanos, europeus e o Ibovespa subiam às 8h26.

Petrobras (PETR4)

A semana começa com o mercado digerindo a decisão do pagamento de 50% dos dividendos extraordinários da Petrobras (PETR4) que haviam sido retidos. O montante equivale a R$ 22 bilhões em recebimentos adicionais aos seus acionistas.

De acordo com o comunicado da estatal, a distribuição não comprometeria a estabilidade financeira da companhia ao considerar cenários dinâmicos, como a evolução do petróleo tipo Brent, do câmbio e outros fatores. A proposta, no entanto, ainda irá para deliberação na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), agendada para quinta-feira, 25, mesmo dia da Assembleia Geral Ordinária (AGO).

Vibra (VBBR3)

O mercado também deve repercutir a decisão do Conselho de Administração da Vibra Energia (VBBR3), que informou ao mercado na sexta-feira, 19, a designação, por unanimidade, de Sergio Agapito Lires Rial para ser o presidente do Conselho. Rial já comandava o conselho desde 2022 e agora será reconduzido à presidência.

Balanços

A temporada de balanços do primeiro trimestre de 2024 já se iniciou na semana passada com Romi (ROMI3). Entretanto, o que o mercado aguarda, é o balanço de Vale (VALE3) que será divulgado na quinta. Já nos Estados Unidos, os holofotes ficam para os balanços de Alphabet, Meta, Microsoft e Tesla.

Indicadores

A agenda da semana promete indicadores que podem adicionar volatilidade ao mercado. Nos EUA, haverá a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2024 na quinta, 24, além do índice de preço de consumo pessoal (PCE) de março na sexta, 25 - indicador importante da inflação americana.

Por aqui, também na sexta, sai o Índice de Preços ao Consumidor Amplo parcial (IPCA-15). No Japão, haverá decisão de juros. Na China, o Banco do Povo da China (PBoC) manteve a taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de um ano em 3,45%, enquanto a de cinco anos permaneceu em 3,95%, conforme divulgado nesta segunda.