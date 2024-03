Nelson Kaufman desiste de voltar ao comando da Vivara (VIVA3) e ações sobem

Durou pouco — ou, mais especificamente, dez dias. Nelson Kaufman, fundador da Vivara (VIVA3), havia anunciado no último dia 15 o seu retorno frente ao comando da rede de joalheria. Nesta segunda-feira, 25, foi comunicado que ele voltou atrás e a companhia aprovou a sua indicação para presidir o conselho. Por volta das 14h45, às ações VIVA3 sobem 2,75%.

Segundo o fato relevante divulgado antes da abertura do mercado, Otavio Chacon do Amaral Lyra, que é o diretor financeiro e de relações com investidores, foi eleito para a posição de diretor-presidente da Vivara. As nomeações ainda carecem de ratificação pela Assembleia Geral de acionistas.

Para a Guide Investimentos, o impacto desse movimento para as ações VIVA3 é positivo e isso se confirma com a alta das ações durante o pregão de hoje. Mateus Haag, analista da corretora, diz que a nomeação de Kaufman como CEO da Vivara foi mal recebida pelos investidores, assim como seu discurso sobre a internacionalização da empresa.

“Não esperamos que a notícia reverta toda a queda das ações, dado que ainda muitas mudanças foram feitas nos últimos sete dias. Contudo, é provável que boa parte das mudanças anunciadas seja desfeita, principalmente com relação à estratégia da empresa e perfil da diretoria”, diz o analista.

