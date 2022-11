CSN (CSNA3) vai distribuir R$ 1,5 bilhão em dividendos

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) anunciou nesta terça-feira (29) que vai distribuir R$ 1,5 bilhão em dividendos, o que corresponde a R$1,179490003008100 por ação do capital social em circulação da companhia, sem retenção de imposto de renda. Os dividendos serão pagos com base em parte da reserva de lucros do balanço anual da empresa.

Os dividendos serão pagos a partir do dia 2 de dezembro deste ano aos acionistas domiciliados no Brasil. Estão elegíveis para recebê-los os acionistas que tiverem ações da companhia até o dia 25 de novembro de 2022.

No terceiro trimestre, o lucro líquido da CSN caiu 35,5%, somando R$ 238 milhões, sendo a terceira queda no ano. Nos três meses encerrados em setembro, a companhia afirmou que o menor desempenho operacional relacionado à queda nos preços internacionais foi um dos principais responsáveis pelo resultado reduzido na comparação com 2021.

