Esta empresa de robôs humanóides conquistou OpenAI, Nvidia e Microsoft

Microsoft, OpenAI, Samsung, Nvidia e mais empresas de tecnologia estão investindo em uma startup que quer liderar o mercado de robôs humanóides. A Figure AI está levantando cerca de US$ 675 milhões em uma rodada de financiamento para continuar desenvolvendo o Figure 01, robô que se parece e se move como um humano.

A startup espera que o robô seja capaz de realizar trabalhos perigosos e que alivie a escassez de mão-de-obra. Ela poderia, por exemplo, trabalhar em um armazém de um grande e-commerce e ajudar a pegar e transferir caixas pesadas facilmente.

“Esperamos ser um dos primeiros grupos a trazer ao mercado um humanóide que possa realmente ser útil e realizar atividades comerciais”, disse Brett Adcock, CEO da FigureAI. Ano passado, a startup arrecadou US$ 70 milhões em outra rodada de financiamento.

A indústria de robôs humanóides tem figuras como Elon Musk e o robô Optimus, Boston Dynamics e a startup norueguesa 1X Technologies, que conta com investimento da OpenAI. Abaixo, o vídeo mais recente do Figure 01, robô da Figure AI:

Quem participa da rodada?

A startup está levantando cerca de US$ 675 milhões em uma rodada de financiamento que traz uma estimativa de valuation de cerca de US$ 2 bilhões, de acordo com fontes da Bloomberg. A avaliação não leva em conta o capital que a Figure está levantando.

A Microsoft investiu US$ 95 milhões e a Nvidia, US$ 50 milhões. A empresa por trás do ChatGPT, a OpenAI, chegou a considerar adquirir a Figure, mas optou por investir US$ 5 milhões.

Jeff Bezos, da Amazon, investiu US$ 100 milhões pela empresa Explore Investments LLC. Além disso, um fundo afiliado à Amazon.com está fornecendo US$ 50 milhões.

Os números podem mudar à medida que os detalhes finais forem acertados. Segundo a Bloomberg, estas outras empresas de tecnologia e fundos de investimento também investem nessa rodada: