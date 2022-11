Com ação perto da mínima, IRB Brasil (IRBR3) troca de presidente

A resseguradora IRB Brasil (IRBR3) informou a renúncia de Raphael Carvalho à presidência da companhia. Sua saída ocorre um ano e dois meses após ser eleito para o cargo. Raphael Carvalho deixa o IRB com as ações próximas da mínima histórica. O anúncio foi feito por meio de fato relevante divulgado no fim da noite passada, já próximo do fim do dia.

No último pregão, ainda antes do anúncio, as ações do IRB fecharam em queda de mais de 8%, na mínima intradia de R$ 0,86. A cotação é próxima da mínima histórica, batida na sexta-feira, 11, quando os papéis da companhia chegaram a ser negociados a R$ 0,80.

O preço do último fechamento é 14% menor que o realizado em follow-on de setembro, quando o IRB levantou R$ 1,2 bilhão para honrar o capital mínimo requerido por agências regulatórias. Na época, os papéis foram precificados a R$ 1.

Mas o aumento de capital, ao menos na visão dos investidores, passou longe de ser uma virada de jogo para a companhia, que seguiu vendo suas ações serem negociadas em patamares cada vez mais baixos. No ano, as ações do IRB acumulam 78,6% de queda.

A tempestade perfeita da empresa, porém, remonta ao ano de 2020, quando estourou a crise de governança dentro do IRB, com constatações de fraudes da antiga diretoria. Desde janeiro daquele ano, as ações da companhia já caíram cerca de 98%.

Falcão será o 5º presidente desde 2020

Marcos Pessoa de Queiroz Falcão foi eleito em reunião extraordinária do Conselho para substituir Carvalho na presidência do IRB. Falcão, assim, passará a acumular de forma interina os cargos de presidente e vice-presidente. Falcão será o quinto presidente do IRB desde 2020.

Antes de Carvalho e Falcão, estiveram na presidência da companhia Antônio Cássio dos Santos, Wilson Toneto e José Carlos Cardoso, que renunciou em março de 2020.

Falcão assumirá o IRB com prejuízo líquido acumulado de R$ 591 milhões nos três primeiros trimestres do ano, 91,8% acima das perdas registradas no mesmo período de 2021.