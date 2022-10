Citigroup (CTGP34) tem queda de 25% nos lucros do terceiro trimestre 2022

O Citigroup (CTGP34) divulgou nesta sexta-feira, 14, os resultados do terceiro trimestre de 2022.

O banco americano registrou uma alta de 6% nas receitas anuais, que passaram de US$ 17,44 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 18,50 bilhões. Todavia, na comparação com o segundo trimestre de 2022 foi uma queda de 6%.

Todavia, mesmo com essa alta nas receitas, o lucro líquido do Citigroup caiu 25%, passando de US$ 4,64 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 3,47 bilhões no mesmo período de 2022. Na comparação trimestral a queda foi de 23%.

Esse resultado foi provocado pela alta das despesas operacionais, que subiram 8%, passando de US$ 11,77 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 12,74 bilhões no terceiro trimestre de 2022.

Os números incluíram um ganho antes de impostos de US$ 520 milhões na venda de seu negócio de consumo na Ásia.

Segundo a CEO do Citigroup, Jane Fraser, "O setor bancário foi o negócio mais impactado negativamente pelo ambiente macro, com fluxos de negócios reduzidos e menor apetite por fusões e aquisições. Embora o cenário para a gestão de patrimônio fosse difícil, nossas receitas cresceram fora da Ásia".

Como o resto do setor, o Citigroup também está enfrentando uma queda acentuada na receita do segmento de banco de investimento: US$ 631 milhões no terceiro trimestre, uma queda de mais de 60% na comparação anual.

Citigroup (CTGP34) vai sair dos mercados fora dos EUA

Fraser, que assumiu o comando do banco com sede em Nova York no ano passado, anunciou planos de sair dos mercados bancários de varejo fora dos EUA e estabelecer metas de retorno de médio prazo em março.

No comunicado em anexo aos resultados trimestrais, a executiva salientou como o banco está continuando a reduzir as operações e exposição à Rússia, e encerrará quase todos os serviços bancários institucionais oferecidos no país no próximo trimestre. "Para ser claro, nossa intenção é diminuir nossa presença neste país", salientou Fraser.

A venda do negócios de banco de varejo nas Filipinas foi o principal impulsionador do crescimento da receita do Citi no trimestre. No ano passado, o banco tinha registrado um prejuízo na venda de uma empresa australiana. O banco também disse que encerrará quase todos os serviços a clientes institucionais na Rússia até o final do primeiro trimestre do próximo ano.

Em Wall Street, as ações do Citigroup sobem 2% logo após o começo do pregão, mas no ano perdeu 30,21%, enquanto o S&P 500 caiu 24,08% no mesmo período e o KBW Bank Index caiu 25%.