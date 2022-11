Cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

Mercado acompanha os nomes da transição, especialmente da economia, e noticiário sobre ministérios em meio ao rali dos ativos brasileiros. IPCA e balanços de bancos também estão em foco no Brasil, assim como CPI dos EUA e COP27 no exterior.

Transição e PEC

Os nomes da equipe de transição do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva serão divulgados a partir de segunda-feira, segundo o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Ele disse que partidos aliados ao governo Lula indicarão nomes para a transição. O mercado monitora com atenção especial o nome para a economia. No dia 7, a equipe fará reunião sobre números do Orçamento com Lula, segundo o vice-presidente eleito. Os representantes do novo governo seguem discutindo com o Congresso a aprovação da chamada PEC da transição, que deve prever gastos acima do teto para cobrir despesas como o do auxílio de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo.

Ministériáveis

Lula não tem pressa em nomear o ministro da economia, segundo aliados. Geraldo Alckmin é cotado para a pasta da Indústria, Comércio e Serviços, que deve ser recriada, enquanto Aloizio Mercadante poderia ir para as relações exteriores, de acordo com Folha. Simone Tebet, também cotada para ocupar um ministério, e Jean Paul Prates, que está entre as possíveis escolhas para comandar a Petrobras, devem acompanhar Lula na participação na COP27, diz o Valor. A data da viagem de Lula ainda não está confirmada. A conferência da ONU sobre mudanças climáticas acontecerá entre 6 e 18 de novembro.

Brasília em Off: A calma de Lula para compor ministério

IPCA e B3

Após três meses seguidos de deflação, o IPCA de outubro será divulgado na quinta-feira. Os preços maiores de alimentos, saúde e cuidados pessoais, bem como a alta sazonal do vestuário, devem impulsionar a inflação, segundo a Bloomberg Economics. Dois dias antes, sai o IGP-DI do mesmo mês, com expectativa de deflação de 0,88%. Semana também tem dados de atividade como vendas no varejo e volume de serviços. Devido ao fim do horário de verão nos EUA, a partir de segunda-feira mudam os horários de negociação na B3. O horário de negociação no mercado a vista e fracionário passa a terminar às 17:55, segundo a bolsa, ante 17:00 atualmente.

CPI dos EUA

Os mercados podem reagir aos dados de inflação dos EUA na quinta-feira, depois que o núcleo do CPI subiu mais do que o previsto, para um máxima de 40 anos, em setembro. Mesmo que os preços comecem a moderar, o índice está muito acima da zona de conforto do Fed. Falas de dirigentes regionais do Fed, e da presidente do BCE, Christine Lagarde, também estão no radar. Os EUA realizam eleições para Congresso e governos em 36 estados na terça-feira.

Balanços de bancos

A caminho do fim da temporada, a safra de balanços se intensifica nos próximos dias, com resultados de bancos em destaque. Bradesco e BTG Pactual divulgam números na terça-feira, Banco do Brasil na quarta e Itaú na quinta. B3, JBS, Americanas, Magazine Luiza, Cosan, Embraer, Copel e Rede D’Or também estão entre empresas que divulgarão resultados.

