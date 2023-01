Calendário de balanços do 4º trimestre de 2022: confira as datas

A temporada de balanços do quarto trimestre de 2022 das empresas brasileiras inicia nesta quinta-feira, 26, o resultado da Cielo (CIEL3), previsto para após o encerramento do pregão. A agenda de balanços, no entanto, deve ganhar força só a partir das próximas semanas, para quando estão previstos os resultados de gigantes do Ibovespa, como Santander (SANB11), Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4).

O período deve marcar maior volatilidade para as ações, com investidores reagindo aos números do timestre e revisando suas estimativas para os próximos resultados corporativos. Os últimos balanços da temporada estão previstos para o final de março.

Confira abaixo as datas de divulgação: