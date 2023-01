Bolsa aberta no feriado, balanço da Tesla, resultado da Microsoft e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais operam em queda na manhã desta quarta-feira, 25, com investidores repercutindo o balanço da Microsoft e dados da atividade empresarial da zona do euro. O Nasdaq futuro cai mais de 1%.

A gigante de tecnologia apresentou uma desaceleração e alertou sobre a desaceleração do crescimento da receita em seus negócios de computação em nuvem, o que preocupou os investidores. Na bolsa de Nova York, a ação da companhia perdeu a maior parte do rali de janeiro e alguns analistas começaram a ficar pessimistas após anos de projeções predominantemente otimistas. Contudo, na sessão estendida da bolsa, as ações da Microsoft fecharam em US$ 242,04.

Novos balanos de empresas americanas também estão no radar. O mais esperado do dia é da Tesla, de Elon Musk, previsto para após o encerramento do pregão.

Apesar de dados da atividade empresarial na zona do euro mostrarem um resultado positivo, os mercados europeus operam em queda nesta manhã. O Stoxx 600 cai mais de 0,4%, com setores de telecomunicações e tecnologia puxando para o vermelho.

Na Ásia, os mercados do Japão e da Coreia do Sul fecharam em alta. As bolsas de Hong Kong e China seguem fechadas pelas comemorações do Ano Novo Lunar.

Recuperação do Ibovespa

Ontem, o dia foi de recuperação para o Ibovespa, que fechou o dia em alta de mais de 1%, contrariando o dia misto no mercado internacional. Com o saldo, a bolsa brasileira sobe 3% no acumulado do ano. Mesmo com a queda das ações ligadas ao petróleo, o Ibovespa conseguiu se manter no campo positivo graças à recuperação dos papéis dos grandes bancos, que representam quase 15% da carteira teórica do índice.

B3 funciona normalmente no feriado

A B3, bolsa brasileira, fica aberta normalmente para negociações nesta segunda-feira, 25, dia de feriado municipal em São Paulo por conta do aniversário da cidade. Este é o segundo ano em que a B3 deixou de fechar nos feriados municipais da capital paulistana, sede da bolsa.

Além do dia 25 de janeiro, o feriado de 20 de novembro (dia da Consciência Negra) também será regular de negociação na B3.

Tesla divulga balanço

A fabricante de carros elétricos Tesla (TSLA3) apresenta nesta quarta-feira, 25, o balanço do quarto trimestre de 2022.

Investidores e analistas aguardam os números para entender se as entregas e as vendas seguem a mesma tendência de alta, ainda que abaixo das primeiras expectativas do mercado.

São esperados ganhos de US$ 1,13 por ação e receita de US$ 24,67 bilhões no quarto trimestre.

Calendário da temporada de balanços

No Brasil, a temporada de balanços começa amanhã com os resultados da Cielo (CIEL3), que serão divulgados após o fechamento do mercado. Confira o calendário completo aqui.

Desempenho dos indicadores às 7h20 (de Brasília) :