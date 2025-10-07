Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Calendário de balanços dos EUA no 3º tri: o que esperar dos gigantes de Wall Street

Empresas do S&P 500 poderão ter nono trimestre consecutivo de lucros

Wall Street: mercados ficaram fechados na segunda-feira, 26, devido ao feriado de Memorial Day (Robb Miller/Unsplash)

Wall Street: mercados ficaram fechados na segunda-feira, 26, devido ao feriado de Memorial Day (Robb Miller/Unsplash)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06h00.

A temporada de balanços do terceiro trimestre (3T25) nos Estados Unidos teve início em um cenário marcado pelas incertezas em relação às tarifas do presidente Donald Trump, o boom das empresas de tecnologia impulsionadas pela inteligência artificial e a expectativa de um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Alguns resultados já foram divulgados, incluindo Costco e Accenture, mas o início oficial ficará por conta dos grandes bancos: JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi e BlackRock, cujos números serão divulgaddos no dia 14 de outubro e devem sinalizar tendências para o setor financeiro e a economia americana.

Segundo a Factset, a taxa estimada de crescimento anual de lucros do S&P 500, índice das maiores empresas dos EUA, é de 8,0% no terceiro trimestre. Caso se confirme, será o nono trimestre consecutivo de crescimento de lucros do índice.

Em termos de receitas, os analistas esperam que o S&P 500 registre crescimento anual de receita de 6,3%, contra 4,8% estimados em 30 de junho. Se confirmado, será o 20º trimestre consecutivo de crescimento de receita e a segunda maior taxa desde o terceiro trimestre de 2022 (11,0%), atrás apenas do trimestre anterior.

Desempenho por Setor

Oito dos onze setores devem reportar crescimento anual de lucros, liderados por Tecnologia da Informação, Utilidades, Materiais e Financeiro. Por outro lado, três setores devem apresentar queda anual de lucros, liderados por Energia e Bens de Consumo Básico.

Em termos de receitas, dez setores devem apresentar crescimento anual de receitas, liderados por Tecnologia da Informação, Serviços de Comunicação e Saúde. O setor de Energia é o único previsto para registrar queda anual de receitas.

Projeções acima da média de 10 anos

Atualmente, 112 empresas do índice emitiram guidance (projeções) de lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) para o 3º trimestre de 2025. Do total, 56 emitiram guidance negativo de EPS e 56 emitiram guidance positivo de EPS.

O número de empresas do S&P 500 emitindo guidance negativo de EPS para o 3º trimestre de 2025 está abaixo da média de 5 anos, que é 58, e abaixo da média de 10 anos, que é 60. Por outro lado, o número de empresas emitindo guidance positivo de EPS para o 3º trimestre de 2025 está acima da média de 5 anos, que é 43, e acima da média de 10 anos, que é 39.

No nível setorial, o setor de Tecnologia da Informação é o que possui o maior número de empresas emitindo guidance positivo de EPS para o trimestre, com 36 empresas.

Veja a agenda de balanços do 3º trimestre de 2025

Confira abaixo as datas previstas para os resultados de empresas americanas:

PepsiCo PEP:EUAQuinta-feira, 9 de outubro
PGR Progressive PGR:EUAQuinta-feira, 9 de outubro
Fastenal FAST:EUASegunda-feira, 13 de outubro
JPMorgan JPM:EUATerça-feira, 14 de outubro
Johnson & Johnson JNJ:EUATerça-feira, 14 de outubro
Goldman Sachs GS:EUATerça-feira, 14 de outubro
Citigroup C:EUATerça-feira, 14 de outubro
BlackRock BLK:EUATerça-feira, 14 de outubro
Wells Fargo WFC:EUATerça-feira, 14 de outubro
Tesla TSLA:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
Bank of America BAC:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
Morgan Stanley MS:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
Abbott ABT:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
Lam Research LRCX:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
ProLogis PLD:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
PNC PNC:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
Elevance Health ANTM:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
Kinder Morgan KMI:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
Nasdaq NDAQ:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
Crown Castle International CCI:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
Las Vegas Sands LVS:EUAQuarta-feira, 15 de outubro
Intuitive Surgical ISRG:USQuinta-feira, 16 de outubro
Charles Schwab SCHW:EUAQuinta-feira, 16 de outubro
Marsh & McLennan MMC:EUAQuinta-feira, 16 de outubro
Bank of New York Mellon BK:EUAQuinta-feira, 16 de outubro
US Bancorp USB:EUAQuinta-feira, 16 de outubro
CSX CSX:EUAQuinta-feira, 16 de outubro
Travelers TRV:USQuinta-feira, 16 de outubro
Freeport-McMoRan FCX:EUAQuinta-feira, 16 de outubro
American Express AXP:EUASexta-feira, 17 de outubro
Truist Financial TFC:EUASexta-feira, 17 de outubro
Schlumberger SLB:EUASexta-feira, 17 de outubro
Netflix NFLX:EUATerça-feira, 21 de outubro
General Electric GE:EUATerça-feira, 21 de outubro
Philip Morris International PM:EUATerça-feira, 21 de outubro
Verizon VZ:EUATerça-feira, 21 de outubro
Danaher DHR:EUATerça-feira, 21 de outubro
Northrop Grumman NOC:EUATerça-feira, 21 de outubro
Capital One Financial COF:EUATerça-feira, 21 de outubro
General Motors GM:EUATerça-feira, 21 de outubro
Meta FB:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Coca-Cola KO:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
IBM IBM:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
AT&T T:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
ServiceNow NOW:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Thermo Fisher Scientific TMO:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
GE Vernova GEV:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Boeing BA:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Boston Scientific BSX:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
NextEra Energy NEE:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Amphenol APH:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
ADP ADP:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
KLA-Tencor KLAC:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
CME CME:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
General Dynamics GD:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Hilton Worldwide HLT:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Norfolk Southern NSC:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Roper Industries ROP:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
United Rentals URI:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Ford Motor F:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Otis Worldwide OTIS:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
IQVIA Holdings IQV:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Vici Properties VICI:EUAQuarta-feira, 22 de outubro
Apple AAPL:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Amazon AMZN:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Mastercard MA:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
T-Mobile TMUS:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
McDonald's MCD:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Blackstone BX:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
S&P Global SPGI:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Gilead Sciences GILD:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Honeywell International HON:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Union Pacific UNP:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
American Tower AMT:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Intel INTC:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Republic Services RSG:USQuinta-feira, 23 de outubro
Arthur J. Gallagher AJG:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Newmont Mining NEM:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
American Electric Power AEP:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Carrier CARR:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Digital Realty DLR:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Alnylam Pharmaceuticals ALNY:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
L3Harris Technologies LHX:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
CBRE Group CBRE:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Valero Energy VLO:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Baker Hughes BKR:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
ResMed RMD:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Xcel Energy XEL:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Kenvue Inc KVUE:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Hartford Financial HIG:EUAQuinta-feira, 23 de outubro
Exxon Mobil XOM:EUASexta-feira, 24 de outubro
Procter & Gamble PG:EUASexta-feira, 24 de outubro
AbbVie ABBV:EUASexta-feira, 24 de outubro
Chevron CVX:EUASexta-feira, 24 de outubro
HCA HCA:EUASexta-feira, 24 de outubro
Cadence Design Systems CDNS:EUASegunda-feira, 27 de outubro
Waste Management WM:USSegunda-feira, 27 de outubro
Keurig Dr Pepper KDP:EUASegunda-feira, 27 de outubro
Microsoft MSFT:EUATerça-feira, 28 de outubro
Alphabet GOOG:USTerça-feira, 28 de outubro
Visa V:EUATerça-feira, 28 de outubro
UnitedHealth UNH:EUATerça-feira, 28 de outubro
Raytheon Technologies RTX:EUATerça-feira, 28 de outubro
Texas Instruments TXN:EUATerça-feira, 28 de outubro
Chubb CB:EUATerça-feira, 28 de outubro
Lockheed Martin LMT:EUATerça-feira, 28 de outubro
Moody's MCO:EUATerça-feira, 28 de outubro
Sherwin-Williams SHW:EUATerça-feira, 28 de outubro
3M MMM:EUATerça-feira, 28 de outubro
South32 SCCO:EUATerça-feira, 28 de outubro
Fiserv FISV:EUATerça-feira, 28 de outubro
Illinois Tool Works ITW:EUATerça-feira, 28 de outubro
Ecolab ECL:EUATerça-feira, 28 de outubro
PayPal PYPL:EUATerça-feira, 28 de outubro
UPS UPS:EUATerça-feira, 28 de outubro
Corning GLW:EUATerça-feira, 28 de outubro
PACCAR PCAR:EUATerça-feira, 28 de outubro
D.R. Horton DHI:EUATerça-feira, 28 de outubro
Ameriprise Financial AMP:EUATerça-feira, 28 de outubro
Kimberly-Clark KMB:EUATerça-feira, 28 de outubro
MSCI MSCI:EUATerça-feira, 28 de outubro
Electronic Arts EA:EUATerça-feira, 28 de outubro
CoStar CSGP:EUATerça-feira, 28 de outubro
Raymond James RJF:EUATerça-feira, 28 de outubro
Booking Holdings BKNG:USQuarta-feira, 29 de outubro
Robinhood HOOD:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Vertex Pharmaceuticals VRTX:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Apollo Global Management APO:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
CVS Health CVS:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
DoorDash DASH:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Airbnb ABNB:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Equinix EQIX:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Chipotle Mexican Grill CMG:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
MetLife MET:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Phillips 66 PSX:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
AIG AIG:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Exelon EXC:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
eBay EBAY:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Entergy ETR:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Monolithic Power Systems MPWR:USQuarta-feira, 29 de outubro
Rockwell Automation ROK:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Martin Marietta Materials MLM:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Vulcan Materials VMC:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Cognizant CTSH:EUAQuarta-feira, 29 de outubro
Eli Lilly LLY:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Merck MRK:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Uber UBER:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Stryker SYK:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Comcast CMCSA:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Altria MO:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Intercontinental Exchange ICE:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Southern Company SO:USQuinta-feira, 30 de outubro
Starbucks SBUX:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Duke Energy DUK:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Bristol-Myers Squibb BMY:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Royal Caribbean RCL:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Coinbase COIN:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Motorola Solutions MSI:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Marriott International MAR:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Howmet Aerospace HWM:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Cigna CI:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Monster Beverage MNST:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Regeneron REGN:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Fortinet FTNT:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Quanta Services PWR:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Cheniere Energy LNG:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Corteva CTVA:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Edwards Lifesciences EW:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Datadog DDOG:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Atlassian TEAM:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
FIS FIS:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Targa Resources TRGP:USQuinta-feira, 30 de outubro
Consolidated Edison ED:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Live Nation Entertainment LYV:EUAQuinta-feira, 30 de outubro
Colgate-Palmolive CL:EUASexta-feira, 31 de outubro
Dominion Energy D:USSexta-feira, 31 de outubro
Sempra Energy SRE:EUASexta-feira, 31 de outubro
Grainger GWW:EUASexta-feira, 31 de outubro
Charter Communications CHTR:USSexta-feira, 31 de outubro
Cardinal Health CAH:EUASexta-feira, 31 de outubro
Arista Networks ANET:EUASegunda-feira, 3 de novembro
Welltower WELL:EUASegunda-feira, 3 de novembro
Williams WMB:EUASegunda-feira, 3 de novembro
Simon Property SPG:EUASegunda-feira, 3 de novembro
Public Storage PSA:EUASegunda-feira, 3 de novembro
Advanced Micro Devices AMD:EUATerça-feira, 4 de novembro
Caterpillar CAT:EUATerça-feira, 4 de novembro
Amgen AMGN:EUATerça-feira, 4 de novembro
Pfizer PFE:EUATerça-feira, 4 de novembro
KKR KKR:EUATerça-feira, 4 de novembro
Mondelez International MDLZ:EUATerça-feira, 4 de novembro
MicroStrategy MSTR:EUATerça-feira, 4 de novembro
Zoetis ZTS:EUATerça-feira, 4 de novembro
Enterprise Products EPD:USTerça-feira, 4 de novembro
Aflac AFL:EUATerça-feira, 4 de novembro
Marathon Petroleum MPC:EUATerça-feira, 4 de novembro
Idexx Laboratories IDXX:EUATerça-feira, 4 de novembro
Cummins CMI:EUATerça-feira, 4 de novembro
MPLX MPLX:EUATerça-feira, 4 de novembro
Public Service PEG:EUATerça-feira, 4 de novembro
ONEOK OKE:EUATerça-feira, 4 de novembro
Ametek AME:EUATerça-feira, 4 de novembro
Sysco SYY:EUATerça-feira, 4 de novembro
Yum Brands YUM:USTerça-feira, 4 de novembro
Verisk Analytics VRSK:EUATerça-feira, 4 de novembro
Prudential Financial PRU:EUATerça-feira, 4 de novembro
Walt Disney DIS:EUAQuarta-feira, 5 de novembro
Qualcomm QCOM:EUAQuarta-feira, 5 de novembro
McKesson MCK:EUAQuarta-feira, 5 de novembro
Vistra Corp VST:EUAQuarta-feira, 5 de novembro
Roblox RBLX:EUAQuarta-feira, 5 de novembro
Johnson Controls JCI:EUAQuarta-feira, 5 de novembro
Allstate ALL:EUAQuarta-feira, 5 de novembro
ConocoPhillips COP:EUAQuinta-feira, 6 de novembro
Parker-Hannifin PH:EUAQuinta-feira, 6 de novembro
TransDigm TDG:EUAQuinta-feira, 6 de novembro
EOG Resources EOG:EUAQuinta-feira, 6 de novembro
Air Products APD:EUAQuinta-feira, 6 de novembro
Axon Enterprise AAXN:EUAQuinta-feira, 6 de novembro
Becton, Dickinson BDX:EUAQuinta-feira, 6 de novembro
Take-Two Interactive TTWO:USQuinta-feira, 6 de novembro
Hershey HSY:EUASexta-feira, 7 de novembro
Palantir Technologies PLTR:EUASegunda-feira, 10 de novembro
Realty Income O:USSegunda-feira, 10 de novembro
Constellation Energy CEG:EUASegunda-feira, 10 de novembro
Diamondback Energy FANG:EUASegunda-feira, 10 de novembro
Emerson Electric EMR:EUATerça-feira, 11 de novembro
Cisco Systems CSCO:EUAQuarta-feira, 12 de novembro
Copart CPRT:EUAQuarta-feira, 12 de novembro
Target TGT:EUAQuarta-feira, 12 de novembro
Applied Materials AMAT:USQuinta-feira, 13 de novembro
Palo Alto Networks PANW:EUAQuinta-feira, 13 de novembro
Ross Stores ROST:EUAQuinta-feira, 13 de novembro
Home Depot HD:EUATerça-feira, 18 de novembro
Occidental Petroleum OXY:EUATerça-feira, 18 de novembro
Nvidia NVDA:EUAQuarta-feira, 19 de novembro
TJX Companies TJX:EUAQuarta-feira, 19 de novembro
Lowe's LOW:USQuarta-feira, 19 de novembro
Deere & Company DE:EUAQuarta-feira, 19 de novembro
Walmart WMT:EUAQuinta-feira, 20 de novembro
Intuit INTU:EUAQuinta-feira, 20 de novembro
PDD Holdings PDD:EUASexta-feira, 21 de novembro
Dell Technologies DELL:EUATerça-feira, 25 de novembro
Veeva Systems VEEV:EUAQuarta-feira, 26 de novembro
Zscaler ZS:EUAQuarta-feira, 26 de novembro
Kroger KR:EUAQuinta-feira, 27 de novembro
Agilent A:USSegunda-feira, 1 de dezembro

Acompanhe tudo sobre:BalançosEstados Unidos (EUA)S&P 500

Mais de Invest

Esses títulos da Vale já valeram 1 centavo. A mineradora quer recomprá-los por R$ 16 bi

Empresa da Dinamarca levanta US$ 9,4 bi para encarar mercado de energia nos EUA e tarifas de Trump

Coelho Diniz desbancam domínio do Casino no conselho do GPA: o que esperar?

Região do Delta do Rio Yangtzé responde por 58% do crescimento do comércio exterior chinês

Mais na Exame

Mercados

Esses títulos da Vale já valeram 1 centavo. A mineradora quer recomprá-los por R$ 16 bi

Inteligência Artificial

OpenAI, do ChatGPT, é mina de ouro de US$ 500 bilhões — e investidores querem um pedaço

Pop

Odete Roitman morreu; veja quem são os suspeitos e possíveis motivos

Carreira

‘Fui criada para dar certo’: a jornada dessa jovem que transformou propósito em alta performance