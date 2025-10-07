Calendário de balanços dos EUA no 3º tri: o que esperar dos gigantes de Wall Street

A temporada de balanços do terceiro trimestre (3T25) nos Estados Unidos teve início em um cenário marcado pelas incertezas em relação às tarifas do presidente Donald Trump, o boom das empresas de tecnologia impulsionadas pela inteligência artificial e a expectativa de um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Alguns resultados já foram divulgados, incluindo Costco e Accenture, mas o início oficial ficará por conta dos grandes bancos: JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi e BlackRock, cujos números serão divulgaddos no dia 14 de outubro e devem sinalizar tendências para o setor financeiro e a economia americana.

Segundo a Factset, a taxa estimada de crescimento anual de lucros do S&P 500, índice das maiores empresas dos EUA, é de 8,0% no terceiro trimestre. Caso se confirme, será o nono trimestre consecutivo de crescimento de lucros do índice.

Em termos de receitas, os analistas esperam que o S&P 500 registre crescimento anual de receita de 6,3%, contra 4,8% estimados em 30 de junho. Se confirmado, será o 20º trimestre consecutivo de crescimento de receita e a segunda maior taxa desde o terceiro trimestre de 2022 (11,0%), atrás apenas do trimestre anterior.

Desempenho por Setor

Oito dos onze setores devem reportar crescimento anual de lucros, liderados por Tecnologia da Informação, Utilidades, Materiais e Financeiro. Por outro lado, três setores devem apresentar queda anual de lucros, liderados por Energia e Bens de Consumo Básico.

Em termos de receitas, dez setores devem apresentar crescimento anual de receitas, liderados por Tecnologia da Informação, Serviços de Comunicação e Saúde. O setor de Energia é o único previsto para registrar queda anual de receitas.

Projeções acima da média de 10 anos

Atualmente, 112 empresas do índice emitiram guidance (projeções) de lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) para o 3º trimestre de 2025. Do total, 56 emitiram guidance negativo de EPS e 56 emitiram guidance positivo de EPS.

O número de empresas do S&P 500 emitindo guidance negativo de EPS para o 3º trimestre de 2025 está abaixo da média de 5 anos, que é 58, e abaixo da média de 10 anos, que é 60. Por outro lado, o número de empresas emitindo guidance positivo de EPS para o 3º trimestre de 2025 está acima da média de 5 anos, que é 43, e acima da média de 10 anos, que é 39.

No nível setorial, o setor de Tecnologia da Informação é o que possui o maior número de empresas emitindo guidance positivo de EPS para o trimestre, com 36 empresas.

Veja a agenda de balanços do 3º trimestre de 2025

Confira abaixo as datas previstas para os resultados de empresas americanas: