Calendário de balanços dos EUA no 3º tri: o que esperar dos gigantes de Wall Street

Wall Street: mercados ficaram fechados na segunda-feira, 26, devido ao feriado de Memorial Day (Robb Miller/Unsplash)
Redação Exame
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06h00.
A temporada de balanços do terceiro trimestre (3T25) nos Estados Unidos teve início em um cenário marcado pelas incertezas em relação às tarifas do presidente Donald Trump, o boom das empresas de tecnologia impulsionadas pela inteligência artificial e a expectativa de um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed).
Alguns resultados já foram divulgados, incluindo Costco e Accenture, mas o início oficial ficará por conta dos grandes bancos: JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi e BlackRock, cujos números serão divulgaddos no dia 14 de outubro e devem sinalizar tendências para o setor financeiro e a economia americana.
Segundo a Factset, a taxa estimada de crescimento anual de lucros do S&P 500, índice das maiores empresas dos EUA, é de 8,0% no terceiro trimestre. Caso se confirme, será o nono trimestre consecutivo de crescimento de lucros do índice.
Em termos de receitas, os analistas esperam que o S&P 500 registre crescimento anual de receita de 6,3%, contra 4,8% estimados em 30 de junho. Se confirmado, será o 20º trimestre consecutivo de crescimento de receita e a segunda maior taxa desde o terceiro trimestre de 2022 (11,0%), atrás apenas do trimestre anterior.
Oito dos onze setores devem reportar crescimento anual de lucros, liderados por Tecnologia da Informação, Utilidades, Materiais e Financeiro. Por outro lado, três setores devem apresentar queda anual de lucros, liderados por Energia e Bens de Consumo Básico.
Em termos de receitas, dez setores devem apresentar crescimento anual de receitas, liderados por Tecnologia da Informação, Serviços de Comunicação e Saúde. O setor de Energia é o único previsto para registrar queda anual de receitas.
Atualmente, 112 empresas do índice emitiram guidance (projeções) de lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) para o 3º trimestre de 2025. Do total, 56 emitiram guidance negativo de EPS e 56 emitiram guidance positivo de EPS.
O número de empresas do S&P 500 emitindo guidance negativo de EPS para o 3º trimestre de 2025 está abaixo da média de 5 anos, que é 58, e abaixo da média de 10 anos, que é 60. Por outro lado, o número de empresas emitindo guidance positivo de EPS para o 3º trimestre de 2025 está acima da média de 5 anos, que é 43, e acima da média de 10 anos, que é 39.
No nível setorial, o setor de Tecnologia da Informação é o que possui o maior número de empresas emitindo guidance positivo de EPS para o trimestre, com 36 empresas.
Confira abaixo as datas previstas para os resultados de empresas americanas:
|PepsiCo PEP:EUA
|Quinta-feira, 9 de outubro
|PGR Progressive PGR:EUA
|Quinta-feira, 9 de outubro
|Fastenal FAST:EUA
|Segunda-feira, 13 de outubro
|JPMorgan JPM:EUA
|Terça-feira, 14 de outubro
|Johnson & Johnson JNJ:EUA
|Terça-feira, 14 de outubro
|Goldman Sachs GS:EUA
|Terça-feira, 14 de outubro
|Citigroup C:EUA
|Terça-feira, 14 de outubro
|BlackRock BLK:EUA
|Terça-feira, 14 de outubro
|Wells Fargo WFC:EUA
|Terça-feira, 14 de outubro
|Tesla TSLA:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|Bank of America BAC:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|Morgan Stanley MS:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|Abbott ABT:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|Lam Research LRCX:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|ProLogis PLD:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|PNC PNC:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|Elevance Health ANTM:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|Kinder Morgan KMI:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|Nasdaq NDAQ:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|Crown Castle International CCI:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|Las Vegas Sands LVS:EUA
|Quarta-feira, 15 de outubro
|Intuitive Surgical ISRG:US
|Quinta-feira, 16 de outubro
|Charles Schwab SCHW:EUA
|Quinta-feira, 16 de outubro
|Marsh & McLennan MMC:EUA
|Quinta-feira, 16 de outubro
|Bank of New York Mellon BK:EUA
|Quinta-feira, 16 de outubro
|US Bancorp USB:EUA
|Quinta-feira, 16 de outubro
|CSX CSX:EUA
|Quinta-feira, 16 de outubro
|Travelers TRV:US
|Quinta-feira, 16 de outubro
|Freeport-McMoRan FCX:EUA
|Quinta-feira, 16 de outubro
|American Express AXP:EUA
|Sexta-feira, 17 de outubro
|Truist Financial TFC:EUA
|Sexta-feira, 17 de outubro
|Schlumberger SLB:EUA
|Sexta-feira, 17 de outubro
|Netflix NFLX:EUA
|Terça-feira, 21 de outubro
|General Electric GE:EUA
|Terça-feira, 21 de outubro
|Philip Morris International PM:EUA
|Terça-feira, 21 de outubro
|Verizon VZ:EUA
|Terça-feira, 21 de outubro
|Danaher DHR:EUA
|Terça-feira, 21 de outubro
|Northrop Grumman NOC:EUA
|Terça-feira, 21 de outubro
|Capital One Financial COF:EUA
|Terça-feira, 21 de outubro
|General Motors GM:EUA
|Terça-feira, 21 de outubro
|Meta FB:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Coca-Cola KO:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|IBM IBM:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|AT&T T:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|ServiceNow NOW:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Thermo Fisher Scientific TMO:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|GE Vernova GEV:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Boeing BA:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Boston Scientific BSX:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|NextEra Energy NEE:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Amphenol APH:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|ADP ADP:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|KLA-Tencor KLAC:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|CME CME:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|General Dynamics GD:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Hilton Worldwide HLT:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Norfolk Southern NSC:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Roper Industries ROP:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|United Rentals URI:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Ford Motor F:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Otis Worldwide OTIS:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|IQVIA Holdings IQV:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Vici Properties VICI:EUA
|Quarta-feira, 22 de outubro
|Apple AAPL:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Amazon AMZN:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Mastercard MA:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|T-Mobile TMUS:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|McDonald's MCD:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Blackstone BX:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|S&P Global SPGI:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Gilead Sciences GILD:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Honeywell International HON:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Union Pacific UNP:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|American Tower AMT:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Intel INTC:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Republic Services RSG:US
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Arthur J. Gallagher AJG:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Newmont Mining NEM:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|American Electric Power AEP:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Carrier CARR:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Digital Realty DLR:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Alnylam Pharmaceuticals ALNY:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|L3Harris Technologies LHX:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|CBRE Group CBRE:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Valero Energy VLO:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Baker Hughes BKR:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|ResMed RMD:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Xcel Energy XEL:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Kenvue Inc KVUE:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Hartford Financial HIG:EUA
|Quinta-feira, 23 de outubro
|Exxon Mobil XOM:EUA
|Sexta-feira, 24 de outubro
|Procter & Gamble PG:EUA
|Sexta-feira, 24 de outubro
|AbbVie ABBV:EUA
|Sexta-feira, 24 de outubro
|Chevron CVX:EUA
|Sexta-feira, 24 de outubro
|HCA HCA:EUA
|Sexta-feira, 24 de outubro
|Cadence Design Systems CDNS:EUA
|Segunda-feira, 27 de outubro
|Waste Management WM:US
|Segunda-feira, 27 de outubro
|Keurig Dr Pepper KDP:EUA
|Segunda-feira, 27 de outubro
|Microsoft MSFT:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Alphabet GOOG:US
|Terça-feira, 28 de outubro
|Visa V:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|UnitedHealth UNH:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Raytheon Technologies RTX:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Texas Instruments TXN:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Chubb CB:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Lockheed Martin LMT:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Moody's MCO:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Sherwin-Williams SHW:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|3M MMM:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|South32 SCCO:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Fiserv FISV:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Illinois Tool Works ITW:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Ecolab ECL:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|PayPal PYPL:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|UPS UPS:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Corning GLW:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|PACCAR PCAR:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|D.R. Horton DHI:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Ameriprise Financial AMP:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Kimberly-Clark KMB:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|MSCI MSCI:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Electronic Arts EA:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|CoStar CSGP:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Raymond James RJF:EUA
|Terça-feira, 28 de outubro
|Booking Holdings BKNG:US
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Robinhood HOOD:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Vertex Pharmaceuticals VRTX:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Apollo Global Management APO:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|CVS Health CVS:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|DoorDash DASH:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Airbnb ABNB:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Equinix EQIX:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Chipotle Mexican Grill CMG:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|MetLife MET:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Phillips 66 PSX:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|AIG AIG:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Exelon EXC:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|eBay EBAY:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Entergy ETR:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Monolithic Power Systems MPWR:US
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Rockwell Automation ROK:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Martin Marietta Materials MLM:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Vulcan Materials VMC:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Cognizant CTSH:EUA
|Quarta-feira, 29 de outubro
|Eli Lilly LLY:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Merck MRK:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Uber UBER:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Stryker SYK:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Comcast CMCSA:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Altria MO:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Intercontinental Exchange ICE:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Southern Company SO:US
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Starbucks SBUX:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Duke Energy DUK:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Bristol-Myers Squibb BMY:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Royal Caribbean RCL:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Coinbase COIN:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Motorola Solutions MSI:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Marriott International MAR:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Howmet Aerospace HWM:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Cigna CI:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Monster Beverage MNST:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Regeneron REGN:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Fortinet FTNT:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Quanta Services PWR:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Cheniere Energy LNG:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Corteva CTVA:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Edwards Lifesciences EW:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Datadog DDOG:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Atlassian TEAM:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|FIS FIS:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Targa Resources TRGP:US
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Consolidated Edison ED:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Live Nation Entertainment LYV:EUA
|Quinta-feira, 30 de outubro
|Colgate-Palmolive CL:EUA
|Sexta-feira, 31 de outubro
|Dominion Energy D:US
|Sexta-feira, 31 de outubro
|Sempra Energy SRE:EUA
|Sexta-feira, 31 de outubro
|Grainger GWW:EUA
|Sexta-feira, 31 de outubro
|Charter Communications CHTR:US
|Sexta-feira, 31 de outubro
|Cardinal Health CAH:EUA
|Sexta-feira, 31 de outubro
|Arista Networks ANET:EUA
|Segunda-feira, 3 de novembro
|Welltower WELL:EUA
|Segunda-feira, 3 de novembro
|Williams WMB:EUA
|Segunda-feira, 3 de novembro
|Simon Property SPG:EUA
|Segunda-feira, 3 de novembro
|Public Storage PSA:EUA
|Segunda-feira, 3 de novembro
|Advanced Micro Devices AMD:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Caterpillar CAT:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Amgen AMGN:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Pfizer PFE:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|KKR KKR:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Mondelez International MDLZ:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|MicroStrategy MSTR:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Zoetis ZTS:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Enterprise Products EPD:US
|Terça-feira, 4 de novembro
|Aflac AFL:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Marathon Petroleum MPC:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Idexx Laboratories IDXX:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Cummins CMI:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|MPLX MPLX:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Public Service PEG:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|ONEOK OKE:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Ametek AME:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Sysco SYY:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Yum Brands YUM:US
|Terça-feira, 4 de novembro
|Verisk Analytics VRSK:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Prudential Financial PRU:EUA
|Terça-feira, 4 de novembro
|Walt Disney DIS:EUA
|Quarta-feira, 5 de novembro
|Qualcomm QCOM:EUA
|Quarta-feira, 5 de novembro
|McKesson MCK:EUA
|Quarta-feira, 5 de novembro
|Vistra Corp VST:EUA
|Quarta-feira, 5 de novembro
|Roblox RBLX:EUA
|Quarta-feira, 5 de novembro
|Johnson Controls JCI:EUA
|Quarta-feira, 5 de novembro
|Allstate ALL:EUA
|Quarta-feira, 5 de novembro
|ConocoPhillips COP:EUA
|Quinta-feira, 6 de novembro
|Parker-Hannifin PH:EUA
|Quinta-feira, 6 de novembro
|TransDigm TDG:EUA
|Quinta-feira, 6 de novembro
|EOG Resources EOG:EUA
|Quinta-feira, 6 de novembro
|Air Products APD:EUA
|Quinta-feira, 6 de novembro
|Axon Enterprise AAXN:EUA
|Quinta-feira, 6 de novembro
|Becton, Dickinson BDX:EUA
|Quinta-feira, 6 de novembro
|Take-Two Interactive TTWO:US
|Quinta-feira, 6 de novembro
|Hershey HSY:EUA
|Sexta-feira, 7 de novembro
|Palantir Technologies PLTR:EUA
|Segunda-feira, 10 de novembro
|Realty Income O:US
|Segunda-feira, 10 de novembro
|Constellation Energy CEG:EUA
|Segunda-feira, 10 de novembro
|Diamondback Energy FANG:EUA
|Segunda-feira, 10 de novembro
|Emerson Electric EMR:EUA
|Terça-feira, 11 de novembro
|Cisco Systems CSCO:EUA
|Quarta-feira, 12 de novembro
|Copart CPRT:EUA
|Quarta-feira, 12 de novembro
|Target TGT:EUA
|Quarta-feira, 12 de novembro
|Applied Materials AMAT:US
|Quinta-feira, 13 de novembro
|Palo Alto Networks PANW:EUA
|Quinta-feira, 13 de novembro
|Ross Stores ROST:EUA
|Quinta-feira, 13 de novembro
|Home Depot HD:EUA
|Terça-feira, 18 de novembro
|Occidental Petroleum OXY:EUA
|Terça-feira, 18 de novembro
|Nvidia NVDA:EUA
|Quarta-feira, 19 de novembro
|TJX Companies TJX:EUA
|Quarta-feira, 19 de novembro
|Lowe's LOW:US
|Quarta-feira, 19 de novembro
|Deere & Company DE:EUA
|Quarta-feira, 19 de novembro
|Walmart WMT:EUA
|Quinta-feira, 20 de novembro
|Intuit INTU:EUA
|Quinta-feira, 20 de novembro
|PDD Holdings PDD:EUA
|Sexta-feira, 21 de novembro
|Dell Technologies DELL:EUA
|Terça-feira, 25 de novembro
|Veeva Systems VEEV:EUA
|Quarta-feira, 26 de novembro
|Zscaler ZS:EUA
|Quarta-feira, 26 de novembro
|Kroger KR:EUA
|Quinta-feira, 27 de novembro
|Agilent A:US
|Segunda-feira, 1 de dezembro