Otimista demais? Esse gestor prevê que o S&P chegará aos 7 mil pontos — mesmo com 'shutdown'

Nos últimos dias, o ‘shutdown’ (paralisação do governo americano) tem preocupado parte dos investidores e agentes econômicos — mas não o economista Tom Lee, chefe de pesquisa da Fundstrat.

Para ele, a bolsa não sentirá tanto o impacto e ganhará mais fôlego até o final do ano, com o S&P 500 devendo alcançar a marca dos 7 mil pontos em dezembro, com potencial de ganhos adicionais. Ao menos foi isso o que ele disse em entrevista à CNBC.

O índice precisaria subir cerca de 4,23% a partir do fechamento da última sexta-feira, 3, para alcançar essa marca. Desde as mínimas de abril, o S&P 500 disparou quase 40%, retornando às máximas históricas e acumulando ganho de 14% em 2025.

Lee foi um dos que previu essa alta das ações em 2025 e, agora, acredita que a suspensão da divulgação de dados econômicos por parte das agências federais é um “assunto secundário”. Segundo ele, paralisações anteriores tiveram pouco impacto duradouro sobre as ações.

“Não adotaríamos uma postura pessimista por causa do fechamento do governo”, escreveu Lee em nota a clientes na última quinta-feira, 2, segundo a CNBC. “Se as ações caírem, seríamos compradores na baixa. É algo a ter em mente, já que poderemos ouvir alertas graves de calamidade por conta da paralisação.”

Ele vai na contramão do mercado.

Entre analistas de Wall Street, prevalece a visão de que o tempo de duração do fechamento do governo faz diferença. Isso porque uma paralisação prolongada poderia enfraquecer ainda mais a economia — que já mostra sinais de fragilidade — e aumentar a pressão sobre um mercado acionário que opera próximo das máximas históricas.

Ventos favoráveis

Um dos fatores que animam o economista é a sazonalidade. Segundo ele, desde 1950, o S&P 500 apresentou um ganho mediano de 4,9% no quarto trimestre, com desempenho positivo em 81% das vezes.

Lee também fez uma comparação com os anos de 1998 e 2024, períodos em que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) reduziu as taxas de juros em setembro, e o índice avançou, em média, 13,8% nos três meses finais do ano. Se esse movimento se repetir, o S&P 500 poderia alcançar aproximadamente 7.750 pontos.

“Há um forte vento favorável sazonal em curso e o potencial de alta é maior considerando que o Fed está com postura dovish”, afirmou.

Lee aconselhou a não adotar uma postura defensiva em resposta ao fechamento do governo, embora tenha dito que ouro e bitcoin continuam sendo posições atrativas.