Cade aprova compra da SulAmérica (SULA11) por Rede D'Or (RDOR3)

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra da SulAmérica (SULA11) pela Rede D'Or (RDOR3)

O operação havia sido aprovada sem restrições pela Superintenência-Geral (SG) do Cade em despacho proferido em 7 de novembro, com prazo de 15 dias a partir de sua publicação para eventuais manifestações de terceiros. Nove entidades entraram, então, com recurso contra a transação, sendo elas: Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein, Mater Dei, AC Camargo, Hospital Oswaldo Cruz, Supermed, Benevix, Beneficência Portuguesa e o Hospital do Coração.

No fim de novembro, o conselheiro-relator do caso, Luiz Augusto de Azevedo de Almeida Hoffmann estabeleceu 10 dias para as duas se defenderem, considerando que "as recorrentes trazem em seus recursos questões importantes para o escrutínio antitruste" que, segundo elas, não teriam sido adequadamente analisadas pela SG do Cade.

A compra da SulAmérica pela Rede D'Or foi firmada em 23 de fevereiro. Pelas condições acordadas, os acionistas da SulAmérica passarão a integrar a base da Rede D'Or após a conclusão do negócio, passando a ter 13,5% de participação na nova empresa, excluídas as ações em tesouraria.

Esse montante, na data de fechamento do negócio, compreenderia a emissão de 0,2561 nova ação da Rede D'Or para cada ação ordinária uo preferencial da SulAmérica ou 0,7683 nova ação por unit, perfazendo um total de 307,68 milhões de ações a serem emitidas em favor dos acionistas da SulAmérica.