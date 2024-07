70 palavras para colocar no currículo e chamar a atenção do recrutador

Elaborar um currículo atraente é essencial para se destacar no mercado de trabalho. Escolher as palavras certas pode fazer toda a diferença na hora de chamar a atenção dos recrutadores. Aqui estão 50 palavras poderosas que você deve considerar incluir no seu currículo para impressionar os empregadores, segundo o Centro de Carreiras da Universidade de Columbia:

Administrativo

Coordenar Gerenciar Organizar Implementar Supervisionar

Assistência

Assistir Suportar Facilitar Acompanhar Orientar

Realização

Conquistar Realizar Superar Alcançar Produzir

Colaboração

Colaborar Cooperar Integrar Participar Contribuir

Comunicação

Comunicar Apresentar Redigir Explicar Negociar

Criatividade e inovação

Inovar Criar Desenvolver Projetar Inventar

Habilidades financeiras

Analisar Calcular Orçar Avaliar Monitorar

Melhoria

Melhorar Otimizar Aumentar Refinar Avançar

Liderança

Liderar Dirigir Inspirar Motivar Gerir

Marketing

Promover Comercializar Publicitar Posicionar Analisar

Habilidades técnicas e mecânicas

Operar Manter Reforçar Reparar Programar

Organização

Planejar Estruturar Catalogar Coordenar Classificar

Resolução de problemas

Resolver Diagnosticar Solucionar Abordar Investigar

Pesquisa e análise

Pesquisar Analisar Estudar Examinar Avaliar

Dicas para usar essas palavras no currículo

Ao incluir essas palavras no seu currículo, lembre-se de contextualizá-las com exemplos concretos das suas experiências e conquistas. Use verbos de ação fortes para demonstrar suas habilidades e realizações de maneira clara e impactante. Além disso, personalize o seu currículo para cada vaga, destacando as palavras que são mais relevantes para o cargo e a empresa.

Por que você deve usar esses termos

Escolher as palavras certas pode transformar um currículo comum em um documento poderoso que destaca suas competências e realizações. Use essa lista de palavras para fortalecer seu currículo e aumentar suas chances de chamar a atenção dos recrutadores e conseguir a oportunidade que você deseja.