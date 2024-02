Buffett, Bezos e Gates: as ações mais negociadas por bilionários no momento

Quem está no mundo do mercado de ações geralmente segue algum investidor ou empresário de sucesso sobre quais papéis vender ou comprar. Tudo faz parte da estratégia de cada um e perfil para fazer negócios.

O site Quartz listou alguns dos gurus mais badalados do mundo para mostrar quais ações são as mais negociados entre time de elite das finanças mundiais. Só para você ter ideia, o presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, vendeu cerca de US$ 6 bilhões em ações da varejista on-line em fevereiro. Já Warren Buffet reduziu sua participação na Apple em 1% no último trimestre de 2023. Vamos à lista:

Jeff Bezos

A venda de cerca de US$ 6 bilhões em ações em fevereiro reduziu sua participação na empresa em cerca de 2%. Mas parece que ele quer mais. Em memorando anterior, Bezos propôs a venda de ações da varejista no valor estimado de US$ 8,4 bilhões.

Warren Buffett

A Berkshire Hathaway, holding de Warren Buffett, vendeu cerca de 1% de sua participação na Apple no último trimestre de 2023. A Berkshire agora tem uma participação de 5,9% na gigante da tecnologia no valor de cerca de US$ 176 bilhões, de acordo com o Wall Street Journal. Ele também reduziu sua participação na HP em 78%. Em contrapartida, Buffett aumentou sua participação na Chevron em 18%, chegando a mais de US$ 18 bilhões, de acordo com a Forbes. A holding também aumentou sua participação na Occidental Petroleum em quase 9%, para cerca de US$ 14,5 milhões, e na empresa de rádio por satélite SiriusXM, para cerca de US$ 220 milhões.

Bill Gates

A Fundação Bill & Melinda Gates reduziu sua participação na Microsoft em cerca de 3%, para cerca de US$ 14 bilhões, no último trimestre de 2023. Durante o mesmo período, também diminuiu sua participação nas ações Classe B da Berkshire Hathaway em 12%, para US$ 7 bilhões.

Ray Dalio

Um dos gurus modernos do investimento, fundador da Bridgewater, ele aumentou sua participação na empresa de chips de computador Nvidia em 458% nos últimos três meses de 2023. Os últimos números da Nvida são realmente espetaculares. Dalio também comprou 500.000 novas ações da empresa controladora do Google, a Alphabet.

Carlos Slim

O bilionário mexicano Carlos Slim comprou US$ 305 milhões em ações de duas empresas americanas de energia: foram US$ 230 milhões em ações da Talos Energy e US$ 75 milhões da PBF Energy em janeiro. No Brasil, Slim tem participações como controlador das empresas Claro, Embratel e NET.