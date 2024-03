BTG Pactual conclui compra da Signal Capital e avança em private equity

O BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da Exame) anunciou nesta quinta-feira, 7, ter concluído a compra da gestora de private equity Signal Capital focada em fundos de fundos. A aquisição, segundo o banco, visa ampliar a oferta de produtos e serviços da BTG Pactual Asset Management. O BTG já tinha uma participação minoritária na gestora desde 2020.

"Enxergamos forte potencial de crescimento na indústria de produtos alternativos. É um grande mercado a ser explorado e, agora, com a redução dos juros, é o momento de darmos mais um passo nessa direção. Temos um time de excelência na BTG Asset e os gestores da Signal só tem a agregar na qualidade do serviço e produtos que oferecemos para o mercado”, afirma Allan Hadid, head da BTG Pactual Asset Management.

Nova era

A Signal Capital foi fundada em 2020 com a aquisição da Hamilton Lane no Brasil por Ricardo Fernandez, após ter liderado a empresa americana na região por quase 10 anos. A equipe será incorporada ao time do BTG Pactual Asset e se dedicará à gestão dos fundos e na busca de oportunidades no mercado secundário, em investimentos conjuntos e em soluções de capital.

"Estamos entusiasmados com este novo capítulo. A expertise em investimentos e a escala global do BTG Pactual são ideais para a nossa expansão. Essa transação é estratégica para enriquecer nossa oferta de produtos e ampliar a integração que já existia com o time do BTG Pactual nos últimos 3 anos de parceria. Nosso próximo passo é expandir as capacidades de investimento secundário globalmente e explorar novas oportunidades para nossos investidores”, diz Ricardo Fernandez.