Aliança estratégica: escritórios TOP e Sigma, plugados ao BTG Pactual, unem forças em Minas Gerais

No cenário competitivo e em constante evolução do mundo dos investimentos, a busca por estratégias de crescimento é fundamental para a perpetuação do negócio.

Diante disso, as assessorias de investimento de Minas Gerais Top Investment e Sigma Investimentos (ambos plugados pelo BTG Pactual, do mesmo grupo de controle da EXAME) decidiram unir as suas potencialidades. A partir de agora, eles compartilham o mesmo CNPJ e tornaram-se apenas um: a TOP Investment.

Leandro Feu e Cristiano Souto, sócios fundadores da Sigma Investimentos, vislumbram um quadro positivo da fusão que inclui crescimento do escritório de forma mais rápida, vantagem competitiva com a otimização de recursos e expertise, fortalecimento da presença no mercado, maior lucratividade e crescimento sustentável a longo prazo.

As duas empresas já possuíam uma história de conquistas e uma reputação sólida no mercado financeiro, mas a decisão de unir forças abriu novos horizontes.

A Sigma, cujos sócios-fundadores estão no mercado financeiro há mais de vinte anos, possui um time de profissionais com ampla experiência. O escritório mineiro enxergou na unificação à TOP uma oportunidade de oferecer mais aos clientes.

"Diante de um mercado cada vez mais competitivo e consolidador, fomos em busca de parceiros que pudessem somar com novos talentos e conhecimentos, permitindo assim oferecermos aos clientes uma gama mais ampla de serviços e melhor atendimento”, afirmam os sócios Leandro e Cristiano.

Meta de 1 bilhão

Em contrapartida, a TOP (que foi um dos primeiros escritórios a plugar ao BTG Pactual) possui uma equipe multidisciplinar, uma mesa de renda variável sólida e uma gestão interna eficiente. João Neto, sócio fundador da TOP Investment, acredita que a fusão de juventude e experiência é a fórmula para o êxito da nova configuração da TOP.

Segundo ele, a complementaridade dos negócios motivou a fusão. A partir de agora, eles entram em um novo ciclo de crescimento, com um arranjo muito mais qualificado para sanar as necessidades dos clientes.

Com uma equipe que possui conhecimentos amplos e complementares, a nova TOP possui um time com áreas focadas em cada tipo de produto do mercado financeiro: Mesa de Renda Variável, Equipe de Fundos, Renda Fixa, Risco e Seguros, Previdência, Câmbio e Investimento Offshore.

Com a fusão, o escritório terá em torno de 18 assessores, tende a ultrapassar 1.000 clientes e, em breve, pretende chegar a 1 bilhão de reais sob custódia.