BTG Pactual (BPAC11) e Oi (OIBR3) anunciam parceria para oferecer soluções financeiras para PMEs

O BTG Pactual (BPAC11) e a Oi (OIBR3) anunciaram nesta terça-feira, 31, uma parceria para oferecer soluções financeiras para pequenas e médias empresas (PMEs).

Os clientes do Oi Seu Negócio, segmento da Oi voltado para PMEs, poderão contar com a oferta de crédito e conta digital para pessoa jurídica do BTG Pactual Empresas, a plataforma digital de soluções para pequenas e médias empresas do banco de investimento.

Entre esses produtos estão as linhas de antecipação de recebíveis de cartão, com taxa de desconto atrativa e possibilidade de receber no mesmo dia, antecipando as necessidades de caixa.

A parceria também inclui:

linhas de capital de giro com taxas competitivas

conta digital PJ sem custo de abertura e sem taxa de manutenção, com processo de abertura 100% digital e facilidades como pagamento de impostos

folha de pagamentos

emissão online de boletos e transferências via Pix ilimitadas

Segundo o comunicado das duas empresas, o objetivo da parceria é oferecer as melhores soluções financeiras para as PMEs atendidas pela operadora, e ajudá-las a ampliar as vendas e alcançar melhores resultados.

Para Roberto Guenzburger, diretor de Consumidor e Empresarial da Oi, a tele "mantém os clientes sempre no centro de sua estratégia. Estamos trabalhando constantemente para identificar suas dificuldades e oferecer soluções completas que vão além da conectividade para ajudar a impulsionar os seus negócios. Entendemos que a concessão de crédito de forma fácil e sem burocracia será um grande diferencial no atendimento desse mercado”.

Segundo Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual e Co-Head do BTG Pactual Empresas, "a parceria, ao ampliar o acesso das soluções oferecidas pelo BTGPactual Empresas, reforça nossa missão de fomentar o crescimento de PMEs por meio da democratização do acesso ao crédito, reduzindo a burocracia de forma rápida, transparente e segura”.

Negócios entre Oi (OIBR3) e BTG Pactual (BPAC11)

Não é a primeira vez que a Oi e o BTG Pactual realizam negócios juntos.

No começo do mês passado, o maior banco de investimento da América Latina se tornou sócio da Oi no negócio de fibra óptica.

No segundo semestre de 2021, o braço de fibra óptica da Oi — agora chamado de de V.tal — teve a maioria de suas ações vendida para o fundo de investimento do BTG Pactual em conjunto com a Globenet Cabos Submarinos por R$ 12,9 bilhões.