Broadcom compra VMware por US$ 60 bilhões

A Broadcom Inc (AVGO34) informou nesta quinta-feira, 26, que vai comprar o provedor de serviços de nuvem VMware Inc (VMW) em um acordo de US$ 61 bilhões em dinheiro e ações para diversificar ainda mais os negócios da fabricante de chips em software empresarial.

As ações da Broadcom subiram 1,6%, enquanto as da VMWare caíram quase 1% nas negociações de pré-mercado, de acordo com a agência Reuters.

Cada acionista da VMware receberá US$ 142,50 por ação, resultando em um prêmio de mais de 48% no fechamento das ações desde que as negociações do acordo foram relatadas pela primeira vez em 22 de maio.

Os acionistas da VMware receberão US$ 142,50 em dinheiro ou 0,2520 ação ordinária da Broadcom para cada ação da VMware detida.

A aquisição é a segunda maior anunciada globalmente em 2022, depois do acordo de US$ 68,7 bilhões da Microsoft Corp (MSFT) para comprar a fabricante de videogames Activision Blizzard Inc (ATVI) em janeiro.

