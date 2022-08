Bradesco (BBDC4) firma parceria com o BV para criação de nova gestora

O Bradesco (BBDC4) anunciou nesta quarta-feira, 24, uma parceria estratégica com o banco BV para a criação de gestora independente e marca própria, ainda a ser definida.

A operação envolve a compra de 51% da BV DTVM, que envolve a Votorantim Asset Management (VAM) e concentra as atividades de private banking. São R$ 22 bilhões sob custódia no private banking e R$ 41 bilhões sob gestão da Votorantim Asset.

A gestora do BV é 24º maior do Brasil em volume sob gestão, segundo ranking de fundos da Anbima.

A maior fatia, de R$ 12,85 bilhões está em fundos de investimento em participações (FIP), R$ 11,3 bilhões em renda fixa, R$ 7,9 bilhões em multimercados e R$ 6 bilhões em fundos imobiliários. Cerca de R$ 540 milhões da Votorantim Asset está forma de fundos de ações.

Já o Bradesco tem a terceira maior gestora do país, com R$ 545,6 bilhões sob gestão. Apesar do tamanho colossal, sua participação é inferior à da BV DTVM em fundos imobiliários e FIP, com respectivos R$ 21 milhões e R$ 381 milhões sob gestão.

