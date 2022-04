Bônus de R$ 120: acordo entre Vale e Elon Musk anima analistas

Os investidores da Vale não poderiam estar mais animados nesta semana. Para além da alta de 23% dos papéis VALE3 na bolsa em 2022, uma informação revelada pela mídia internacional pode significar um “belo contrato” para a empresa.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, a montadora americana Tesla, empresa do bilionário Elon Musk, fez um acordo secreto com a mineradora brasileira, a fim de garantir o abastecimento de níquel para suas fábricas.

Os principais motivos são bem simples:

O níquel é um dos componentes mais importantes na fabricação de baterias , essenciais para a Tesla, cujo foco principal são os carros elétricos ;

é um dos componentes mais importantes na , essenciais para a Tesla, cujo foco principal são os ; A Rússia detém 17% da capacidade global de produção do níquel tipo 1, usado em veículos. Com a guerra e as sanções contra Moscou, o preço do metal já disparou 30% na bolsa de Londres.

Essa informação, diante de uma declaração de Musk, prometendo um belo contrato às mineradoras capazes de explorar níquel, pode ser um indício de uma parceria de longo prazo da Vale com uma das maiores empresas do planeta.

“Por favor, extraiam mais níquel das minas. A Tesla vai dar um contrato gigante por um longo período a quem extrair níquel de forma eficiente e ambientalmente prudente” — Elon Musk, CEO e fundador da Tesla

No ano, VALE3 já subiu 23%, mas dá pra tentar captar uma nova valorização sem tirar a mão do bolso

A ação da Vale começou o ano de 2022 cotada a R$ 78. No pregão de 31/3, VALE3 é negociada a cerca de R$ 96, uma alta de cerca de 23% em três meses.

Apesar da alta, analistas da série Melhores Ações da Bolsa (MAB), que já recomendavam a companhia por seus fundamentos, antes mesmo da subida recente e da informação sobre Elon Musk, seguem confiando na mineradora brasileira.

A compra de Vale foi indicada por estes especialistas em 28/4/2020, quando VALE3 era negociada a R$ 34,87. Quem acompanhava o trabalho da MAB e seguiu a recomendação até agora, já embolsou um lucro de 174% em menos de dois anos. Basicamente, é o mesmo que trocar R$ 1 mil por R$ 2.745 sem fazer nada.

Agora, eles seguem apostando na Vale e, como mostramos, há muitos motivos para isso. Na carteira atual recomendada a seus leitores, a mineradora é a maior posição, com cerca de 12% de participação no portfólio. O preço-alvo é de R$ 112, ou seja, nos cálculos da equipe, a Vale está sendo negociada com um desconto de 15%.

