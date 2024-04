Bolsas da Europa sobem, com ganhos liderados por ações de tecnologia, à espera do CPI dos EUA

As bolsas europeias operam em alta moderada na manhã desta quarta-feira, 10, no pré-mercado, com ganhos liderados por ações de tecnologia, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação dos EUA de olho na perspectiva dos juros básicos americanos.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,61%, a 508,89 pontos. O subíndice de tecnologia liderava o movimento positivo, com alta de 1,2%.

Pesquisa mensal da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser divulgada nas próximas horas, deve levar a ajustes nas expectativas de quando o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderá anunciar seu primeiro corte de juros, em junho ou em julho.

No meio da tarde, quando os negócios com ações na Europa já estiverem encerrados, o Fed publica ata da reunião de política monetária de março, quando os juros dos EUA ficaram inalterados pela quinta vez consecutiva.

Quinta-feira, 11, será a vez de o Banco Central Europeu (BCE) anunciar decisão de juros. A previsão é que o BCE irá manter as taxas, também pela quinta vez seguida, mas preparar o terreno para uma redução inicial dos juros em junho.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,58%, a de Paris avançava 0,53% e a de Frankfurt ganhava 0,70%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,67%, 0,47% e 0,93%, respectivamente.