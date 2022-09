Inflação nos EUA sobe 0,1% em agosto e acumulado vai a 8,3%

A inflação dos Estados Unidos fechou o mês de agosto com alta de 0,1%, segundo os resultados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) divulgados nesta terça-feira, 13, pelo governo norte-americano.

Em julho, a inflação não havia tido variação mensal, enquanto em junho teve alta forte de 1,3% no mês.

No acumulado em 12 meses, a inflação dos EUA chegou a 8,3% em agosto, desacelerando frente aos 8,5% em julho e 9,1% em junho.

O número veio levemente acima do consenso do mercado, que apostava em acumulado de 8,1%.

A desaceleração foi puxada por uma queda de 10,6% na gasolina, segundo o Departamento de Trabalho americano, responsável pelo índice. Na outra ponta, altas em alimentação (0,8%), moradia (0,7%) e serviços de saúde (0,8%) foram destaques.

O resultado mostra a continuidade da desaceleração da inflação americana, com início da alta de juros promovida pelo Fed, banco central do país, mercado de trabalho menos aquecido e preços menores do petróleo no mercado internacional.

Apesar da estabilização nos últimos dois meses, os EUA seguem tendo no acumulado sua maior inflação em 40 anos, desde o período da "Grande Inflação" no início dos anos 1980. O grupo de alimentação, por exemplo, registra alta acumulada de 11,4% nos últimos 12 meses até agosto, a maior desde 1979.

A expectativa é que a inflação americana possa ter chegado a seu pico em meados deste ano e continue a desacelerar, o que terá de ser confirmado nos próximos períodos.

As altas de preço têm afetado a popularidade do presidente americano, Joe Biden, e do Partido Democrata, às vésperas de eleições legislativas de meio de mandato (as chamadas midterms) marcadas para novembro. Segundo as pesquisas, os democratas devem perder sua atual maioria na Câmara e no Senado.

