Boa Safra (SOJA3) prepara follow-on para levantar R$ 200 milhões, no mínimo

A Boa Safra anunciou que pretende realizar uma oferta pública subsequente de ações (follow-on) de, pelo menos, R$ 200 milhões. A oferta será de distribuição primária, com emissão de novas ações e entrada de capital na empresa, sem acionistas vendedores.

Compromisso de investimento

Os acionistas controladores Marino Stafani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch (ambos com 30,185% da empresa) e o fundo HIX Investiments (com 6,3%) se comprometeram a investir R$ 120 milhões na oferta.

A Boa Safra afirmou que não uma, ainda, uma decisão definitiva sobre a realização da oferta, mas que já está em contato com os bancos para a estruturação do follow-on. Segundo a companhia, foram engajados o BTF Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame), XP, Bradesco e Santander.