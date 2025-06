BB Seguridade anuncia montante de R$ 3,7 bilhões em dividendos

A BB Seguridade Participações S.A. (BB Seguridade) anunciou, nesta segunda-feira, 30, que o conselho de administração aprovou a distribuição de R$ 3,77 bilhões a seus acionistas.

O montante refere-se ao lucro líquido obtido no primeiro semestre de 2025. A distribuição será realizada sob a forma de dividendos, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e estará em conformidade com as resoluções que regulam o pagamento de dividendos pelas empresas no Brasil.

Os valores a serem distribuídos por ação, bem como as datas de pagamento e de início das negociações das ações ex-dividendos, serão informados posteriormente. De acordo com a BB Seguridade, essa informação será divulgada após a publicação dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, cuja data está marcada para o dia 4 de agosto.

A distribuição de dividendos reflete o sólido desempenho da empresa no primeiro semestre de 2025, e os acionistas aguardam com expectativa as atualizações sobre os detalhes da operação, que ocorrerão após a divulgação dos resultados financeiros do 2T25.

Crescimento e lucro

A BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 2 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 8,3% na comparação anual. O resultado, embora 8% menor que o do último trimestre de 2024, reflete a resiliência do grupo.

A receita consolidada somou R$ 2,52 bilhões, avanço de 6,2% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

Principal subsidiária do grupo, a BrasilSeg teve lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, alta de 8,7% em 12 meses, mas queda de 12,4% em relação ao trimestre anterior.



A performance foi impactada por um aumento na sinistralidade, especialmente em seguros rurais.