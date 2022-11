Banco do Brasil aprova pagamento de R$ 986 milhões em JCP

O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou na noite desta sexta-feira, 23, que irá pagar R$ 985,98 milhões em juros sobre capital próprio (JCP).

O acionista receberá R$ 0,345 por ação. O JCP corresponde ao quarto trimestre de 2022.

O pagamento será efetuado no dia 30 de dezembro de 2022, já com imposto retido na fonte. Irão receber o pagamento os detentores de ações do Banco do Brasil até o dia 12 de dezembro de 2022 (data com).

A partir do dia 13, os papéis passam a ser negociados sem o direito ao JCP.

Banco do Brasil no 3º trimestre

Em seus últimos resultados, o Banco do Brasil surpreendeu. A estatal teve lucro líquido ajustado de R$ 8,36 bilhões no terceiro trimestre, ganho de 62,6% na comparação anual. O resultado divulgado nem 9 de novembro, ficou acima das expectativas de analistas, que esperavam um ganho de R$ 7,16 bilhões no período, segundo o consenso Bloomberg.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) do terceiro trimestre foi de 21,8%, o que coloca o Banco do Brasil, mais uma vez, no patamar de rentabilidade dos pares privados. O resultado, inclusive, superou o reportado pelo Bradesco, que veio muito abaixo do esperado por analistas.

