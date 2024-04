Balanços de Usiminas e Tesla, arrecadação federal de março e PMIs: os assuntos que movem o mercado

Os mercados internacionais operam em alta nesta terça-feira, 23. De forma generalizada, os principais índices futuros dos Estados Unidos e da Europa sobem. No Brasil, o Ibovespa futuro também opera em alta. Com exceção do índice Shanghai SE (China), as bolsas da Ásia também fecharam todas em alta.

Balanços

A temporada de balanços do primeiro trimestre segue, hoje, com os resultados de Usiminas (USIM5). Pela manhã, a companhia divulgou que registrou no 1T24 lucro líquido de R$ 36 milhões, uma queda de 93% frente ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de R$ 544 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 416 milhões no período, um recuo de 33% na comparação trimestral e de 47% na anual. Já a receita líquida no primeiro trimestre de 2024 foi de R$ 6,2 bilhões, queda de 8% ante o trimestre passado, quando a companhia registrou receita de R$ 6,7 bilhões. Em relação ao mesmo período de 2023, a queda na receita foi de 14%

Lá fora, o mercado também aguarda ainda hoje o balanço de Tesla. Ao longo da semana, haverá a divulgação dos resultados de Microsoft, Alphabet e Meta nos Estados Unidos, enquanto o mercado espera Vale (VALE3) por aqui na quinta-feira 25.

Arrecadação federal e preocupação com o fisco

A Receita Federal divulga hoje, às 10h30, a arrecadação federal de março. As previsões são de leve aumento em relação a fevereiro. No entanto, o fisco segue sendo pauta e preocupando o mercado brasileiro. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou seu ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à articulação com o Congresso.

O governo está preocupado com as chamadas “pautas-bombas” que podem custar, juntas, mais de R$ 80 bilhões. Nesta terça, Lula e líderes do Congresso ainda tentam fechar um acordo para votar o texto sobre os benefícios fiscais do setor de eventos, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Divulgação dos PMIs dos EUA e da zona do euro

O dia é marcado pela divulgação dos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) na zona do euro e nos Estados Unidos (às 10h45).

Pela manhã, o PMI composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, foi divulgado pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. Os dados mostraram um avanço de 50,3 em março para 51,4 em abril, atingindo o maior nível em 11 meses.

Leituras acima da marca de 50 indicam expansão econômica e resultados inferiores a 50 sugerem contração.