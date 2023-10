Balanço dos bancos nos EUA, alta do petróleo e o que mais move o mercado

Depois de um dia de forte queda ontem, as bolsas americanas voltaram a operar em queda no início desta sexta-feira, 13. O foco de atenção dos investidores é a divulgação do balanço dos grandes bancos nos Estados Unidos, que dá o pontapé inicial na temporada de resultados do terceiro trimestre. Aqui no Brasil, a expectativa é por um ajuste de posições após o feriado de Nossa Senhora Aparecida na véspera, que deixou a B3 fechada.

Balanços dos bancos nos EUA

A sexta-feira é marcada pela divulgação do balanço de grandes instituições financeiras nos Estados Unidos. Os bancos JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup e a gestora BlackRock divulgam hoje seus resultados para o terceiro trimestre. A grande preocupação é em como a alta de juros deve bater nos balanços, especialmente considerando a expectativa de juros mais altos por mais tempo.

Alta do petróleo

Os preços do petróleo saltam perto de 4% depois que os EUA reforçaram as sanções contra as exportações russas de petróleo, levando a commodity de volta ao patamar acima de US$ 90 o barril. Na quinta-feira, 12, o governo americano impôs sanções a duas companhias marítimas que, segundo eles, violaram o limite máximo do preço do petróleo do G7 estabelecido para conter a guerra entre Rússia e Ucrânia. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois proprietários de petroleiros – um na Turquia e outro nos Emirados Árabes Unidos – que transportam petróleo russo com preços acima do limite de preço. A medida aumentou a preocupação sobre o mercado de petróleo, e fez os preços voltarem a subir.

Ajuste pós-feriado

A expectativa do mercado é que o Ibovespa ajuste posições nesta sexta, depois de um dia de bolsas fechadas para o feriado. Ontem, no exterior, o dia foi marcado pela aversão ao risco após a divulgação dos números do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro, nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado, pressionando os rendimentos dos títulos do tesouro americano (Treasuries).

Acompanhando as quedas globais, o ETF iShares MSCI Brazil, conhecido pela sigla EWZ, também teve uma baixa forte, de 1,78%.