Como usar as legendas em português para melhorar o seu listening em inglês?

Por Bruno Braga, professor de inglês há 18 anos e Coordenador Pedagógico na Companhia de Idiomas

Um fato: você não aprende um idioma se não consumir esse idioma. Esse "consumo" pode acontecer em forma de textos, filmes, séries, música, redes sociais, videogames ou mesmo estando imerso nele durante um período de intercâmbio ou morando em um país que tenha o inglês como idioma oficial.

Quando falamos de filmes e séries é muito comum ver pessoas assistindo algo com as legendas em inglês para, assim, trabalhar diversas habilidades como escuta, compreensão escrita e, também, a expansão do vocabulário. Mas não é sempre que temos a opção de acompanhar um material em vídeo em inglês com as legendas em inglês, como quando estamos assistindo algo no cinema ou mesmo na velha TV a cabo.

Mas será que dá para praticar o listening assistindo algo em inglês com as legendas em português? A resposta é... sim! Mas para isso, precisamos considerar alguns pontos importantes para que esse momento seja além de divertido, eficaz para o seu estudo de inglês. Então, vem comigo nessas dicas aqui para usar as legendas em português para praticar o seu inglês.

Ouvido ativo

Essa é a principal, mais simples e talvez a mais difícil das estratégias. Mas antes, pense se você já assistiu um vídeo em português com legendas em português. Provavelmente sim, mas caso não, faça esse teste. Quando fazemos isso, é quase natural focarmos mais na legenda que estamos lendo e menos no que estamos ouvindo, mesmo que seja o nosso idioma materno. Se fazemos isso em português, que dirá em inglês.

O desafio aqui, então, é não "desligar" o ouvido do que se está assistindo em nenhum momento. Com o ouvido bem ativado, você vai usando as legendas como uma ferramenta para te ajudar a entender o que está sendo falado. Leia a legenda e veja se consegue identificar algumas palavras, frases ou expressões. Independente do seu nível, você provavelmente irá pescar algumas palavras com a ajuda da tradução em português na tela.

Assista algo familiar

Essa é uma regra de ouro que passo para os meus alunos: estudem com algo familiar. Se você quer testar o seu listening assistindo algo, seja com ou sem legenda, eu sempre recomendo que você assista algo com que esteja familiarizado. Pode ser um trecho daquele filme que você já assistiu diversas vezes e sabe a história do começo ao fim, pode ser algo com um ator/atriz que você já conheça bem ou mesmo um episódio novo dentro de uma série que você já conhece o enredo.

A ideia aqui é que você diminua ao máximo a novidade. Quanto nos deparamos com algo totalmente novo, temos 2 desafios juntos: entender o contexto e a compreensão auditiva. Quando você estuda ou pratica com algo mais familiar, você elimina ou diminui bastante a dificuldade de compreender o contexto e pode focar totalmente na prática do listening.

Varie as fontes

Ainda que você foque em vídeos familiares, tente variar as fontes ao máximo. Tente assistir vídeos de diferentes lugares, para ter contato com diferentes sotaques. Busque filmes, séries ou documentários de assuntos que você gosta, mas de diferentes países.

Não foque só no inglês nativo

O inglês é um idioma universal, então para além do inglês nativo (americano, britânico, australiano, indiano, nigeriano etc) você terá contato com vários sotaques não-nativos. Já que você terá o suporte das legendas em português, procure variar os sotaques que você escuta buscando, por exemplo, artistas que você gosta de diferentes lugares dando entrevistas em inglês.

Uma excelente fonte para variar os sotaques é a Formula 1. Considerando que o inglês é o idioma oficial da categoria e que os pilotos são de diferentes lugares, entrevistas legendadas são uma ótima fonte para variar o tipo de inglês que você vai escutar.

Use fones de ouvido

Fones de ouvido são essenciais na prática do listening. Sempre que possível, use-os. Não confie no som do seu computador, do seu celular ou mesmo da sua TV, por melhor que ele seja. Com os fones de ouvido, você captará nuances do idioma que se perdem quando ouvimos por alto-falantes comuns dos nossos devices.

Assista novamente sem legendas

Depois de praticar bastante com um vídeo legendado em português, espere pelo menos 1 dia e tente assisti-lo de novo agora sem legendas. A tendência é que depois de assisti-lo legendado com bastante atenção, e já sabendo o contexto, você consiga entender muito mais palavras após tirar as legendas.

Expanda seu vocabulário

Lembre-se que todo momento de contato com o idioma é uma oportunidade para expansão do vocabulário. Sendo assim, durante a sua prática, anote novas palavras ou expressões que você pode se deparar durante a sua prática. Isso não apenas expande seu vocabulário, mas também ajuda a construir um repertório linguístico sólido e, consequentemente, ajuda com o seu listening.

Seja paciente

Toda prática de listening demanda muita paciência. Este é um processo que leva tempo, por isso, seja paciente consigo mesmo e celebre cada pequena conquista ao longo do caminho.

E aí, você imaginava que era possível praticar seu listening em inglês com legendas em português? Então agora é só você tentar colocar em prática na próxima vez em que assistir algo em inglês legendado em português.

Me conta como foi a sua experiência no bruno@companhiadeidiomas.com.br

Até a próxima!