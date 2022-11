B3 (B3SA3) compra Neurotech em negócio que pode superar R$ 1 bilhão

A B3 (B3SA3), empresa responsável pela bolsa brasileira, anunciou a compra da Neurotech como forma de diversificação do negócio. A companhia, fundada em 2002, é especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data e tem expectativa de receita de R$ 120 milhões a R$ 150 milhões para 2023.

O valor da aquisição foi acertado em R$ 569 milhões mais um aporte de R$ 50 milhões. O valor adicional, segundo a B3, é referente à quitação de obrigações de indenização relacionadas ao término do programa de opções de compra e subscrições de ações da Neurotech.

A B3 ainda se comprometeu a pagar mais R$ 523 milhões, a depender do desempenho Neurotech entre 2022 e 2026, com o valor total do negócio podendo superar R$ 1,1 bilhão.

"A aquisição da Neurotech é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e seguros", afirmou a B3 em fato relevante.

A aquisição é um segundo grande passo que a B3 dá nesse sentido. O primeiro foi dado ainda no ano passado, com a aquição da Neoway por R$ 1,8 bilhão. Com a Neurotech dentr do grupo, a B3 espera promover mais oportunidades de "up-sell e cross-sell, expansão do mix de produtos e potencialização do desenvolvimento de soluções combinadas e de maior valor agregado".

A aquisição foi feita por meio da compra de 100% da Neuroanalítica e Neuropar Participações, que detêm juntas a totalidade do capital social da Neurotech. A operação ainda está sujeita à aprovação do Cade e CVM.

De acordo com a B3, todos os valores envolvidos na aquisição serão pagos com dinheiro em caixa, sem afetas as projeções de endividamento e payout (percentual do lucro distribuído aos acionistas).

Mais detalhes sobre a operação serão divulgados pela B3 em conferência com investidores às 10h desta quinta-feira, 10. A apresentação poderá ser acompanhada por meio deste link.

O anúncio da aquisição da Neurotech, divulgado na ultima noite, ocorre um dia antes da apresentação do balanço do terceiro trimestre da B3, previsto para esta noite. Uma nova conferência com investidores está prevista para sexta-feira, 11, para tratar sobre o resultado do trimestre.