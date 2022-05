Ata do Copom, discursos do Fed, reação à Via, CVC e o que move o mercado

Índices de ações internacionais apresentam alguma recuperação na manhã desta terça-feira, 10, após duras quedas registradas no início da semana.

O principal índice da bolsa de Nasdaq, onde estão listadas as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, vem de mais de 4% de queda, com investidores temendo que a alta de juros no país prejudique as perspectivas de crescimento.

Apesar da aparente melhora com a busca por barganhas, preocupações de um aperto monetário acelerado seguem como a principal assunto do mercado. Nesta terça, investidores buscarão novos indícios sobre os rumos da política monetária americana nas falas de membros do Federal Reserve.

Loretta Mester, Christopher Waller e John Williams, vice presidente do Fed, discursarão ao longo do dia. Sinalizações sobre o ritmo de alta de juros poderão ter impactos diretos sobre o pregão de hoje.

Veja a seguir o desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília): Hang Seng (Hong Kong): - 1,84% SSE Composite (Xangai): + 1,06% FTSE 100 (Londres): + 0,60% DAX (Frankfurt): + 1,37% CAC 40 (Paris): + 0,82% S&P futuro (Nova York): + 0,85% Nasdaq futuro (Nova York): + 1,39% Petróleo Brent (Londres): - 1,83% (para US$ 104,09)



Ata do Copom

No Brasil, detalhes sobre a última alta de juros devem ser relevados ainda manhã pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. No comunicado, o Copom deixou a porta ajustes adicionais, após subir a Selic para 12,75%.

Mas a próxima elevação, segundo o documento da semana passada, deve ser em "menor magnitude". As apostas do mercado estão em mais uma alta de 50 pontos base para 13,25%.

As estimativas, no entanto, são sensíveis aos números de inflação, que seguem sem dar sinais de alívio. O próximo IPCA, referente ao mês de abril, será divulgado nesta quarta-feira, 11.

Vendas do varejo

Fora a ata do Copom, o principal indicador econômico do dia será o de vendas do varejo de março. A expectativa do mercado é de que o dado revele alta de 2,3% frente ao mesmo período do ano passado.

Reação aos resultados: Via supera estimativa

Balanços do setor de varejo também devem fazer preço nesta sessão. A Via (VIIA3) apresentou lucro líquido de R$ 86 milhões, contrariando o consenso de mercado da Bloomberg, que era de prejuízo líquido de R$ 108,7 milhões. A receita líquida, no entanto, caiu 2% na comparação anual e terminou o primeiro trimestre abaixo em R$ 7,4 bilhões, abaixo da mediana das projeções de analistas, de R$ 7,74 bilhões.

Nesta terça, investidores ainda reagirão aos balanços do Assaí, Mitre, Méliuz, BB Seguridade, e Grupo Mateus, divulgados na última noite.

Balanços do dia

Após o encerramento do pregão de hoje mais dez balanços deverão ser apresentados. Entre os mais aguardados está a da Centauro (Grupo SBF), Telefônica (Vivo) e CVC. Para a agência de turismo, que esteve entre as mais atingidas pela pandemia, a expectativa é de que o Ebitda ajustado ainda seja negativo em R$ 21,7 milhões, apesar da maior reabertura no primeiro trimestre.

Qualicorp, Mobly, BrasilAgro, Alupar, Valid e Cury também reportarão seus respectivos balanços do trimestre nesta noite.