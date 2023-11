Apostas lucrativas contra S&P e Nasdaq começam a ser desfeitas

Investidores que ganharam muito dinheiro com apostas contra as ações no terceiro trimestre começam a fechar as posições antes de meses sazonalmente fortes para a renda variável na América do Norte.

O valor das posições vendidas em ações dos Estados Unidos e do Canadá caiu em quase US$ 66 bilhões no final de outubro, para US$ 871 bilhões, segundo a empresa de dados financeiros e tecnologia S3 Partners.

Sem arriscar o que já ganharam

Os investidores recuam das apostas de queda em todos os setores, principalmente consumo, finanças, saúde e tecnologia.

“Os vendedores a descoberto ganharam um presente de Natal antecipado no terceiro trimestre”, disse Ihor Dusaniwsky, chefe de análise da S3 Partners, em entrevista. A partir daqui, os operadores não estão construindo novas posições “pois não querem arriscar o que já ganharam”.

O S&P 500 caiu 3,7% no terceiro trimestre e o Nasdaq 100, 3,1%. O pior mês foi setembro, com quedas de 4,9% e 5,1% nos dois índices, respectivamente.

Ambos continuaram a cair em outubro, embora a um ritmo mais lento, com quedas de mais de 2%. Mas novembro é historicamente o segundo mês mais forte do ano para ações, então os operadores precisam ser disciplinados, disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers.

“A realização de lucros é uma parte fundamental dessa disciplina”, disse Sosnick. “Mas, a menos que tenhamos uma reversão significativa no mercado de Treasuries, é difícil esperar uma grande recuperação nas ações.”