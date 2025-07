Após lançamento em Austin, Tesla mira Nevada para ampliar serviço de robotáxis

A Tesla iniciou conversas com autoridades de Nevada para operar veículos autônomos no Estado, como parte da estratégia de ampliar seu recém-lançado serviço de robotaxi nos Estados Unidos.

Segundo um porta-voz do Departamento de Veículos Motorizados de Nevada (DMV), representantes do gabinete do governador Joe Lombardo participaram das discussões na semana passada, mas ainda não houve nenhuma decisão formal, informou a Bloomberg.

As negociações acontecem após o lançamento do serviço em Austin, no Texas, no mês passado, onde de 10 a 20 veículos foram disponibilizados para um grupo restrito de usuários. Elon Musk, CEO da Tesla, afirmou que a empresa pretende operar robotáxis na região da Baía de São Francisco, dependendo da liberação regulatória. A companhia também já entrou em contato com o Departamento de Transportes do Arizona para iniciar o processo de certificação no estado.

Expansão exige aval regulatório

Para iniciar os testes com veículos autônomos em Nevada, a Tesla ainda precisa preencher um requerimento junto ao DMV estadual. A aprovação permitirá a emissão de placas e certificados para cada carro envolvido no serviço. Além disso, será necessária a certificação da Tesla como empresa de rede de veículos autônomos — uma exigência legal para o transporte comercial de passageiros com carros sem motorista.

A estratégia integra a nova fase da companhia, que mira tecnologias do futuro como direção autônoma, inteligência artificial e robôs humanoides. Musk tem priorizado essas apostas mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo negócio automotivo tradicional da empresa.

Apesar da empolgação do CEO, a Tesla possui um histórico de não cumprir os prazos ambiciosos prometidos por Musk em relação à direção autônoma. Ainda assim, a empresa intensifica os esforços para obter a validação legal necessária e ampliar o serviço de robotáxis nos Estados Unidos.