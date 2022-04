Conselho da Aliansce Sonae (ALSO3) aprova compra da brMalls (BRML3)

O conselho de administração da Aliansce Sonae (ALSO3) aprovou a compra da brMalls (BRML3).

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (29) em fato relevante publicado pela Aliansce Sonae.

Segundo o documento, "a Aliansce Sonae está convicta de que a combinação de negócios representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que resultará em significativos ganhos aos acionistas de ambas as Companhias e, em especial, que viabilizará, ainda mais, a transformação dos setores de varejo e shopping centers, por meio do fortalecimento da companhia combinada".

Além disso, segundo a empresa, serão realizados investimentos mais robustos para manter os ativos das Companhias atualizados e o desenvolvimento da estratégia de negócios no ambiente “figital”, condição fundamental para manter a competitividade no longo prazo.

Os acionistas da brMalls receberão um total de 326.339.911 novas ações ordinárias de emissão da Aliansce Sonae, representativas de 55,13% do capital social da Aliansce Sonae.

Além disso, eles receberão uma parcela em dinheiro no montante total de R$ 1,25 bilhão. O que representa, para cada ação ordinária de emissão da brMalls, o recebimento de R$ 1,50 e 0,39 ação ordinária de emissão da Aliansce Sonae.

A Aliansce Sonae já possui 5,05% do capital da brMalls, passando a deter 41,827 milhões de ações da companhia a partir do dia 18 fevereiro.

A Aliansce Sonae está sendo assessorada nesta Operação pelo Banco BTG Pactual (BPAC11).

Essa é a terceira proposta que a Aliansce Sonae faz para comprar a brMalls.

A proposta anterior, rejeitada em março, previa um pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,85 bilhão e uma troca de uma ação da brMalls para 0,33 ação da Aliansce Sonae.

Em janeiro a Aliansce Sonae tinha proposto uma fusão de iguais”, com os acionistas de ambas as empresas tendo 50% do novo grupo e os acionistas da brMalls recebendo R$ 1,35 bilhão em dinheiro para cobrir a diferença de valor de mercado entre ambas.

Entretanto, todas as propostas da Aliance Sonae até o momento foram rejeitadas pelo conselho de administração da brMalls.