Ambev (ABEV3): divisão brasileira pode ser ofuscada pelo exterior, diz BBA

A Ambev (ABEV3) divulga seu balanço do terceiro trimestre no final do mês, em 31 de outubro, e a expectativa dos analistas do Itaú BBA é de um resultado misto. De um lado, a operação brasileira de cerveja e a divisão para América Central e Caribe devem performar bem, mas podem ter o resultado ofuscado pelas operações do Canadá e da América do Sul.

“A divisão de cervejas do Brasil deverá apresentar queda nos volumes de 2% na comparação anual, em uma base de comparação difícil. No entanto, a tendência de menor custo por hectolitro (COGS/hl) provavelmente resultará em uma expansão de margem decente no trimestre, que poderá ser amplificada ao final do ano”, disseram os analistas. Para o segmento de não-alcoólicos, a previsão é a mesma: volumes fracos, mas com um bom crescimento de margem.

No foco internacional, a divisão central das Américas pode roubar a cena segundo o BBA, principalmente com impulso da República Dominicana. “Por outro lado, a América do Sul e o Canadá deverão apresentar um desempenho modesto, com volumes fracos e compressão de margens na Argentina”, disseram.

A expectativa do BBA é que o Ebitda da Ambev, principal indicador de caixa operacional da companhia, aumente 13% no consolidado em comparação anual, acompanhando o desempenho mais forte no Brasil, América Central e Caribe. Já a margem Ebitda deverá crescer 250 pontos-base, para 29,7%, com o lucro líquido atingindo R$ 3,4 bilhões – uma alta de 8% frente ao ano passado.