Aliansce Sonae e BRMalls concluem combinação de negócios

A Aliansce Sonae e BRMalls comunicam a consumação da combinação dos negócios das companhias. Nesta sexta-feira, foi encerrada a negociação das ações de emissão da BRMalls na B3 sob o código BRML3, conforme divulgado pelas empresas em 19 de dezembro.

As companhias continuarão a se dedicar às suas atividades, mantendo-se o registro de companhia aberta da Aliansce Sonae e a listagem de suas ações no segmento do Novo Mercado da B3, tornando-se a BRMalls uma subsidiária integral da Aliansce Sonae segundo fato relevante divulgado.

Com a consumação da operação, as ações de emissão da BRMalls deixarão de ser negociadas no segmento do Novo Mercado da B3 e serão tomadas as medidas necessárias para que o seu registro de companhia aberta seja convertido de categoria "A" para categoria "B" e mantido enquanto os demais valores mobiliários por ela emitidos estiverem em circulação.

"A Aliansce Sonae informará oportunamente os procedimentos relacionados ao leilão e pagamento das eventuais frações de ações decorrentes da consumação da operação", diz ainda o documento.

