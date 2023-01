Ações de commodities disparam 5% com nova alta do minério de ferro

As ações da CSN Mineração (CMIN3) e da CSN (CSNA3) saltam mais de 5% na máxima nesta sexta-feira, 6, e ficam entre os maiores ganhos do Ibovespa no pregão. Os papéis acompanham mais um dia de alta para o minério de ferro no exterior com indicação de novos incentivos ao setor imobiliário na China.

CSN Mineração (CMIN3) : + 4,99%

CSN (CSNA3) : + 4,93%

Vale (VALE3) : + 1,80%

O governo chinês pode permitir que algumas empresas do setor aumentem a alavancagem, com “tetos de endividamento menos limitantes e o adiamento do prazo para cumprirem metas de dívida”, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg.

A mudança flexibiliza a política regulatória batizada de “três linhas vermelhas” que impunha limites para alavancagem, endividamento e liquidez. A regulação contribuiu com a piora da crise imobiliária chinesa e atingiu em cheio a demanda por aço e cobre usado na construção.

Com a notícia, os futuros de minério de ferro em Singapura saltaram até 2,5%, para cerca de US$ 118 a tonelada, revertendo queda da véspera.