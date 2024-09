Ajuste de apostas para maior corte pelo Fed, eleições dos EUA e IBC-Br: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente no positivo na manhã desta sexta-feira, 13. Nos Estados Unidos, os futuros de Nova York estão em alta, com investidores ajustando as apostas sobre o tamanho do corte de juros por lá.

Na Europa, de olho nos próximos passos do Banco Central Europeu (BCE), que cortou as taxas em 0,25 pontos percentuais ontem, as bolsas também operam em alta. Na Ásia, os mercados fecharam mistos também de olho na próxima decisão sobre a política monetária americana.

Aumento das apostas de corte mais agressivo

O mercado repercute uma reportagem do The Wall Street Journal que sugere que o debate sobre o ritmo inicial de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) ainda está "aberto".

Embora a curva de juros futuros mostre maior probabilidade de uma redução de 0,25 pontos percentuais, as chances de um corte mais agressivo, de 0,50 pontos percentuais, aumentaram significativamente nas últimas horas.

Ontem, a plataforma FedWatch, do CME Group, apontava que 85% do mercado apostava que o corte seria de 25 pontos-base. Hoje, esse número caiu para 57%, ante 43% apostando que o Fed poderá realizar um corte maior.

Kamala Harris à frente na corrida eleitoral

A primeira pesquisa de intenção de voto realizada pela Reuters/Ipsos após o recente debate presencial americano aponta Kamala Harris, candidata democrata, na liderança contra o candidato republicano Donald Trump. Segundo o levantamento, 47% dos eleitores registrados votariam em Harris se a eleição fosse hoje, contra 42% que escolheriam Trump. Os números também apontam que metade dos eleitores registrados acredita que Harris venceu o debate.

IBC-BR e pesquisa de sentimento do consumidor

De olho na agenda de indicadores, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil (IBC-Br) de julho, considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), é o destaque, após indicadores recentes de volume de serviços e vendas no varejo virem mais fortes do que o esperado. As projeções apontam que o indicador registrará uma queda de 0,50%, após alta de 1,37% em junho.

Também haverá a divulgação do boletim Prisma Fiscal da Secretaria de Política Econômica (10h00) e do boletim macrofiscal com parâmetros para o relatório bimestral de receitas e despesas (14h00). Nos EUA, sairá a pesquisa de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (11h00).