Acordo entre EUA e China, Boletim Focus e IGP-M: o que move o mercado

Os mercados globais iniciam a semana em alta, impulsionados pela notícia de que Estados Unidos e China chegaram a um acordo preliminar após apenas dois dias de negociações na Suíça. A informação, confirmada pelos dois países no fim de semana, animou os investidores e puxou para cima os futuros de Nova York e as bolsas asiáticas nesta segunda-feira, 12.

Segundo o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, as negociações do fim de semana foram "muito produtivas", resultando em uma redução mútua de 115 pontos percentuais nas tarifas por um período de 90 dias. Com isso, os EUA reduziram suas tarifas sobre produtos chineses para 30%, enquanto a China baixou as tarifas sobre bens norte-americanos para 10%.

Além do noticiário internacional, os investidores aguardam a divulgação, às 8h, da primeira prévia de maio do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). Às 8h25, o Banco Central divulga a pesquisa Focus semanal. No período da tarde, às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) publica dados da balança comercial semanal.

Na agenda de eventos, os destaques são o discurso de Adriana Kugler, diretora do Federal Reserve (Fed), em evento na Irlanda às 11h25; e a viagem do presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, à China, para acompanhar a comitiva do presidente Lula.

Na pauta corporativa, o dia é cheio. Petrobras, Natura, Sabesp, Yduqs, Brava Energia, Direcional, Even, IRB Re, Telefônica Brasil e Terra Santa divulgam resultados do primeiro trimestre após o fechamento do mercado.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais amanheceram em forte alta nesta segunda-feira, refletindo o alívio nas tensões comerciais após o anúncio de um corte recíproco de tarifas entre EUA e China.

Os futuros das bolsas americanas reagiram imediatamente: os do Nasdaq-100 saltaram 4,1%, os do S&P 500 subiram 3,1% e os do Dow Jones avançaram 2,4% nesta manhã.

Na Ásia, os índices também dispararam. O Hang Seng, de Hong Kong, liderou os ganhos, com alta de 2,98%, seguido pelo Hang Seng Tech, que avançou 5,16%. O CSI 300, da China, subiu 1,16%. No Japão, o Nikkei 225 terminou o dia com alta de 0,38%; enquanto na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,17%.

Na Europa, as bolsas operam em tom positivo no começo da manhã: o índice Stoxx 600 sobe 1%, o DAX de Frankfurt avança 1,2% e o CAC 40 de Paris registra alta de 1,6%.