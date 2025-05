Ações da Tesla sobem após Elon Musk deixar governo dos EUA

Nesta quinta-feira, 29, as ações da fabricante de veículos elétricos Tesla subiam 2,83% no pre-market, impulsionadas pela confirmação de que o bilionário Elon Musk, CEO e fundador da empresa, deixará seu cargo no governo dos Estados Unidos.

Musk, que atuava como chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), agradeceu ao presidente Donald Trump pela oportunidade de contribuir para a redução de gastos públicos. A saída oficial da Casa Branca começou na quarta-feira à noite, encerrando um período controverso e breve na administração federal.

A decisão de Musk acontece logo após ele manifestar insatisfação com a aprovação de um grande projeto de lei de despesas domésticas, que, segundo ele, aumenta o déficit orçamentário e contraria os objetivos do DOGE. Em declaração à CBS News, Musk afirmou estar "decepcionado" com o pacote aprovado pela Câmara dos Representantes.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025