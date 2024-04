Ações da Tesla desabam com resultado fraco no 1º trimestre; entenda o motivo

As ações da Tesla chegaram a cair até 6,7% nesta terça em Nova York após a fabricante de carros elétricos de Elon Musk divulgar os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024.

Desde o começo do ano, analistas vinham revisando para baixo suas projeções de vendas de veículos Tesla, mas o mercado se surpreendeu negativamente quando a companhia informou que entregou apenas 386.810 unidades no período, abaixo das estimativas dos investidores.

Agora, as ações despencam, ampliando um dos piores desempenhos do ano entre as ações do índice S&P 500, com queda de quase 30% até ontem.

Vários sinais negativos surgiram ao longo do trimestre. Primeiro, a Tesla alertou que sua taxa de crescimento seria “notavelmente menor” este ano, culpando os aumentos de juros que mantiveram seus carros fora do alcance de muitos consumidores, mesmo com a redução dos preços.

A empresa também teve múltiplas interrupções em sua fábrica nos arredores de Berlim, e o mercado de elétricos da China ficou ainda mais competitivo.

Apesar de todos esses ventos contrários evidentes, a maioria ainda esperava que a Tesla vendesse mais veículos do que há um ano. Em vez disso, as entregas acabaram caindo 8,5%.

"De qualquer ângulo que você olhe, foi feio", disse Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management à Bloomberg. "A demanda está fraca. As taxas de juro ainda são altas. Será que a marca Elon está prejudicando as vendas da Tesla nos EUA? A tendência é negativa."