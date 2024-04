Tesla registra primeira queda nas vendas desde 2020 e preocupa setor

A Tesla, de Elon Musk, registrou sua primeira queda de vendas desde 2020, alimentando mais preocupações sobre as perspectivas de crescimento da empresa para este ano.

A fabricante de veículos elétricos entregou 386.810 veículos globalmente nos primeiros três meses de 2024, uma queda de 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi o desempenho trimestral mais baixo da empresa desde o terceiro trimestre de 2022. O número ficou abaixo da estimativa do mercado, que era de 449.080 carros

Mesmo assim, segundo o The Wall Street Journal, o resultado foi suficiente para que a Tesla recuperasse o título da BYD da China como a maior vendedora de veículos elétricos (VE) do mundo. No entanto, é um sinal preocupante para a montadora mais valiosa do mundo e para o mercado geral de VEs, onde o crescimento está desacelerando e as montadoras estão recalibrando os planos de investimento depois de constatarem que os consumidores estão menos entusiasmados com a tecnologia do que as empresas esperavam.

Os resultados do primeiro trimestre abalaram os investidores, fazendo com que as ações caíssem cerca de 5% na terça-feira. As ações da empresa já se desvalorizaram 33% neste ano, tornando-se o segundo pior desempenho no índice S&P 500, à frente apenas da seguradora de saúde Humana.

A Tesla atribuiu o resultado, em parte, a contratempos na produção nos primeiros três meses do ano.

Nos concorrentes, as vendas de elétricos tiveram resultados mistos. Na Hyundai, os números dobraram no primeiro trimestre. Já a General Motors viu as vendas de veículos elétricos caírem cerca de 20% nos primeiros três meses do ano.

Com a Rivian, as entregas do primeiro trimestre aumentaram 70%, para cerca de 13.600 veículos, melhor do que o esperado pelos analistas de Wall Street.

A BYD, que se tornou por um breve período a maior vendedora de VEs do mundo no quarto trimestre, vendeu 300.114 veículos 100%elétricos em todo o mundo nos primeiros três meses do ano, um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2023. Ela oferece carros mais baratos que os da Tesla e vende principalmente na China.

O mercado global de veículos elétricos cresceu cerca de 35% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre, de acordo com estimativas da GlobalData.