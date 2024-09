Ações da Midea sobem 9,5% em estreia em Hong Kong

As ações da Midea Group, gigante chinesa de eletrodomésticos, registraram um aumento de 9,5% no primeiro dia de negociação na bolsa de Hong Kong, após a empresa levantar quase US$ 4 bilhões (R$ 22 bilhões) em uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPO) da cidade nos últimos quatro anos. O desempenho positivo impulsionou as expectativas para um aumento nas emissões de grandes empresas chinesas. As informações são da Reuters.

Ao final do primeiro dia de negociações, as ações da Midea fecharam em alta de 7,8%, sendo cotadas a HK$59,10 (R$ 41,74). A empresa havia precificado sua oferta em HK$54,80 (R$ 38,70) por ação, em uma operação que também incluiu listagem na bolsa de Shenzhen. Essa movimentação ocorreu enquanto os mercados chineses estavam fechados devido às celebrações do Festival do Meio-Outono.

A listagem da Midea em Hong Kong foi a maior da Ásia em 2024, e a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a oferta pública da Lineage Inc, que arrecadou US$ 5,1 bilhões (R$ 28 bilhões) em Nova York, nos Estados Unidos. A Midea atraiu uma forte demanda, com o tranche institucional sendo 8 vezes subscrito e a oferta ao público sendo coberta 5,31 vezes, de acordo com os documentos regulatórios da empresa.

Sinais de recuperação no mercado de IPOs

A alta procura pelas ações da Midea representa um alívio para o mercado de capitais de Hong Kong, que viu uma desaceleração significativa desde o auge em 2021, quando as ofertas eram massivamente subscritas. Analistas esperam que o sucesso da Midea possa abrir caminho para mais listagens de qualidade na cidade.

Nos últimos anos, tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, além de taxas de juros globais elevadas, reduziram o apetite de investidores estrangeiros por ações em mercados de Hong Kong e da China. No entanto, o desempenho da Midea sinaliza uma possível reversão dessa tendência, à medida que bancos de investimento buscam novas oportunidades de listagem.

Expectativas de novas ofertas

O analista da Aequitas Research, Sumeet Singh, destacou que o sucesso da Midea provavelmente incentivará outras empresas chinesas a considerar IPOs em Hong Kong, especialmente aquelas que buscam migrar suas listagens do continente para o mercado internacional.

Durante o primeiro dia de negociação, as ações da Midea chegaram a ser negociadas a HK$60 (R$ 42,29), um aumento de 9,5% em relação ao preço de oferta. Aproximadamente 65,1 milhões de ações foram negociadas, movimentando um total de HK$3,84 bilhões (R$ 2,71 bilhões), tornando a Midea uma das ações mais ativas no mercado de Hong Kong naquele dia.

Com o IPO da Midea, o volume de ofertas públicas iniciais em Hong Kong atingiu US$ 6,5 bilhões em 2024, significativamente superior aos US$ 2,7 bilhões (R$ 14,86 bilhões) registrados no mesmo período do ano anterior. No entanto, os números ainda estão longe dos valores recordes de 2021, quando o volume de emissões atingiu US$ 35,7 bilhões (R$ 196,46 bilhões). O sucesso da Midea ocorre após a estreia da Bajaj Housing Finance, da Índia, que também teve forte demanda, dobrando o valor de suas ações no primeiro dia de negociação.