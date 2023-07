Ações da Alibaba na bolsa de Hong Kong abrem a semana em alta, após recompra de ações da Ant Group

Em 10 de julho, as ações da Alibaba na bolsa de Hong Kong abriram com um aumento de 5,52%, tendo diminuído para 3,62%, alcançando HKD 87,35. O aumento veio após a Alibaba anunciar, em 9 de julho, que o grupo está considerando participar da recompra de ações proposta pela Ant Group.

A Ant Group revelou que, com base no compromisso e na confiança no desenvolvimento de longo prazo da empresa, os acionistas pessoas físicas de Hangzhou Junhan e Hangzhou Junao renunciaram voluntariamente à participação na recompra.

O Ant Group já havia anunciado que, a fim de complementar o fundo de incentivo aos funcionários para atrair talentos continuamente e atender às necessidades de liquidez dos acionistas, a empresa usaria seus próprios recursos para recomprar uma parte das ações existentes, com uma proporção total de recompra não superior a 7,6% do capital social total. As questões relevantes foram aprovadas pelo conselho de administração da Ant Group e serão submetidas à deliberação da assembleia de acionistas.

Recompra de até 7,6% das ações

O comunicado informou que o Grupo Alibaba recebeu uma notificação da Ant Group, uma parte relacionada não consolidada que detém 33% das ações, de que a Ant Group convocará uma assembleia de acionistas para aprovar uma proposta de recompra de até 7,6% das ações de todos os acionistas. O preço de recompra proposto representa uma avaliação estimada de aproximadamente 567,1 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 78,48 bilhões) para a Ant Group. Com base nesse cálculo, a avaliação de 7,6% das ações ultrapassa 43 bilhões de yuans.

Além disso, na noite de 7 de julho, a Comissão Reguladora de Valores da China (CSRC) anunciou que, em resposta às atividades ilegais e irregulares da Ant Group e de suas subsidiárias nos campos de governança corporativa, proteção financeira do consumidor, participação em atividades bancárias e de seguros, negócios de pagamento e liquidação, obrigações de combate à lavagem de dinheiro e vendas de fundos, as autoridades reguladoras financeiras impuseram multas (incluindo a confiscação de ganhos ilegais) totalizando 7,123 bilhões de yuans. A Ant Group também foi obrigada a encerrar o negócio “Xianghubao” realizado em violação às regulamentações e a compensar os consumidores de acordo com a lei.

Fonte: Yicai News