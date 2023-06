Assaí (ASAI3) salta mais de 7% após venda de ações detidas pelo Casino

As ações do Assaí estão subindo com força nesta sexta-feira, 23, após o grupo francês Casino sair de vez da rede de atacarejo. O papel da varejista avançava mais de 7%, às 14h30.

ASAI3: +7,63%, a R$ 14,38

A ação saiu a R$ 13,38, um prêmio de 5,5% sobre o preço inicial do leilão, de R$ 12,68.

Os franceses tentam levantar recursos para melhorar sua liquidez, dado que a empresa acumula dívidas de 6,4 bilhões de euros.

O entendimento de boa parte do mercado é de que a saída dos franceses melhora a governança corporativa do Assaí. Atualmente o Assaí registra R$ 19,7 bilhões de valor de mercado.