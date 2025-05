Quanto rende o prêmio de R$ 60 milhões da Mega-Sena?

No sorteio do concurso 2862 da Mega-Sena, que aconteceu na terça-feira (13), ninguém conseguiu acertar as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e já está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio, que será nesta quinta-feira (15). Com esse valor milionário no horizonte, cresce a curiosidade: quanto renderia R$ 60 milhões se investidos de forma estratégica?

Quanto rende R$ 60 milhões em investimentos tradicionais?

Para ter uma ideia do potencial de retorno, veja o rendimento aproximado desse montante aplicado em diferentes produtos financeiros, considerando as taxas atuais:

Poupança

Com rendimento em torno de 0,5% ao mês (cerca de 6,17% ao ano), o valor aplicado renderia cerca de R$ 3,7 milhões por ano.

CDB a 110% do CDI



Com o CDI próximo de 14,65% ao ano, a rentabilidade anual desse investimento seria aproximadamente 16,1%. Assim, o rendimento sobre R$ 60 milhões seria de cerca de R$ 9,6 milhões ao ano.

Tesouro Selic



Atrelado à taxa Selic de 14,75% ao ano, é uma opção segura com liquidez diária. O rendimento anual estimado seria próximo a 14,75%, gerando aproximadamente R$ 8,85 milhões anuais sobre o montante.

Ações (Ibovespa)

Apesar da maior volatilidade e riscos, o mercado acionário pode render entre 10% a 12% ao ano no longo prazo. Com R$ 60 milhões investidos, o retorno pode variar entre R$ 6 milhões e R$ 7,2 milhões ao ano, mas sem garantias.

Diferenciais e riscos dos investimentos

A poupança é a opção mais segura e acessível, porém tem rendimento real baixo e perde para a inflação. Já o CDB e o Tesouro Selic oferecem maior rentabilidade e segurança, mas estão sujeitos à tributação do Imposto de Renda e podem exigir prazos mínimos para ganhos.

Investir em ações requer perfil tolerante a oscilações e visão de longo prazo, com possibilidade de perdas temporárias, mas potencial para ganhos maiores.

Fatores importantes a considerar

Além do rendimento, é fundamental analisar o perfil do investidor, a necessidade de liquidez, a segurança dos ativos e o impacto dos impostos. A diversificação entre diferentes investimentos costuma ser a melhor estratégia para equilibrar riscos e retornos.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar do sorteio, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas ou no site da Caixa. A aposta mínima custa R$ 5,50, escolhendo seis dezenas entre 60 disponíveis. Quem deseja aumentar as chances pode optar por apostar em mais números ou participar de bolões.