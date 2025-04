Quanto rende aplicar R$ 90 mil no Tesouro Selic com liquidez diária?

O Tesouro Selic é uma alternativa popular entre investidores conservadores que buscam segurança e liquidez diária. Com a Selic fixada em 14,25% ao ano, esse título público oferece uma rentabilidade atrativa, ao mesmo tempo em que permite o resgate do valor investido a qualquer momento. Mas qual seria o retorno real ao investir R$ 90 mil no Tesouro Selic em diferentes horizontes de tempo? A seguir, apresentamos uma simulação de quanto esse valor renderia em 30 dias, 6 meses e 1 ano.

O que é o Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo Tesouro Nacional, cuja rentabilidade é atrelada à taxa Selic, atualmente em 14,25% ao ano. Esse título é uma opção de investimento muito procurada por quem busca segurança, pois é garantido pelo governo federal. A principal vantagem do Tesouro Selic é sua liquidez diária, o que significa que o investidor pode resgatar o valor aplicado a qualquer momento, com o rendimento proporcional ao período de aplicação. Ideal para quem deseja flexibilidade, ele é frequentemente escolhido como um ativo de baixa volatilidade e para formação de reserva de emergência.

Como funciona o rendimento do Tesouro Selic?

A rentabilidade do Tesouro Selic acompanha a taxa Selic, que está fixada atualmente em 14,25% ao ano. Como o rendimento é calculado de forma diária, o retorno do investimento é proporcional ao tempo em que o dinheiro permanece aplicado. Isso significa que o rendimento será maior conforme o período de permanência no título, mas sempre ajustado para o tempo exato da aplicação.

A tributação sobre o Tesouro Selic segue a tabela regressiva do Imposto de Renda (IR), com alíquotas menores quanto maior for o tempo de investimento. Portanto, quanto mais tempo o valor for mantido investido, maior será o rendimento líquido.

Quanto renderiam R$ 90 mil no Tesouro Selic?

Vamos simular quanto R$ 90.000 renderiam no Tesouro Selic, considerando a taxa atual de 14,25% ao ano. Lembre-se que o rendimento é diário e há incidência de Imposto de Renda (IR) e da taxa de custódia da B3 (0,20% a.a. sobre o valor que excede R$ 10.000).

Rendimento em 30 dias

Investindo por 30 dias, o rendimento bruto estimado seria de aproximadamente R$ 1.004. Após o desconto do Imposto de Renda (alíquota de 22,5% para este prazo) e da taxa de custódia proporcional, o rendimento líquido seria em torno de R$ 765. O saldo final líquido ficaria próximo de R$ 90.765.

Rendimento em 6 meses

Para um investimento de 6 meses (período que já se enquadra na alíquota de 20% de IR), o rendimento bruto seria de cerca de R$ 6.249. Descontando o imposto e a taxa de custódia, o rendimento líquido estimado é de aproximadamente R$ 4.913. Assim, o saldo final líquido seria de cerca de R$ 94.913.

Rendimento em 1 ano

Mantendo o investimento por 12 meses, o rendimento bruto seria de R$ 12.825 (resultado da aplicação da taxa anual de 14,25%). A alíquota de IR para este prazo cai para 17,5%. Após os descontos de IR e taxa de custódia, o rendimento líquido seria de aproximadamente R$ 10.421. O saldo final líquido alcançaria cerca de R$ 100.421.

É importante lembrar que esses valores são estimativas líquidas aproximadas. O rendimento real pode variar ligeiramente devido a mudanças futuras na taxa Selic, o número exato de dias úteis da aplicação e o spread do título no momento da compra.

Investir no Tesouro Selic é uma boa escolha?

Aplicar R$ 90 mil no Tesouro Selic pode ser uma excelente escolha para quem busca um investimento seguro e com boa rentabilidade, especialmente em períodos de alta na taxa Selic. Com a taxa de 14,25% ao ano, o rendimento em 30 dias, 6 meses e 1 ano é atrativo, considerando a flexibilidade e a segurança que o título oferece. No entanto, como qualquer investimento, é necessário considerar o perfil do investidor e os objetivos financeiros antes de tomar a decisão de investir nesse tipo de ativo.