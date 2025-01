Quanto rendem R$ 5.000 por mês na poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais tradicionais no Brasil, e seu rendimento está diretamente ligado à taxa Selic. Atualmente, com a Selic em 12,25% ao ano (janeiro de 2025), o rendimento da poupança segue a regra de 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial), que está próxima de zero. Isso resulta em uma rentabilidade mensal de 0,5%.

Exemplo prático

Se você aplicar R$ 5.000 na poupança:

Rendimento mensal: R$ 25 (0,5% sobre R$ 5.000).

Acumulado em 1 ano: Aproximadamente R$ 300 em juros simples, considerando que o aporte seja único e sem novos depósitos.

Apesar de ser uma aplicação segura, a poupança oferece um retorno baixo, especialmente em períodos de alta inflação, quando os rendimentos não acompanham o aumento do custo de vida.

Por que investir na poupança?

Mesmo com rentabilidade inferior a outras opções, a poupança continua atraente para alguns investidores devido a:

Isenção de impostos: Não há tributação sobre os rendimentos.

Liquidez diária: O dinheiro pode ser sacado a qualquer momento.

Facilidade: É acessível e não exige conhecimentos financeiros avançados.

Segurança: Os depósitos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250.000 por CPF e instituição.

De acordo com o FGC, o Brasil possui mais de R$ 966 bilhões depositados na poupança, incluindo mais de 26,5 mil contas com valores acima de R$ 1 milhão.

Quanto devo guardar na poupança por mês?

A poupança é ideal para formar uma reserva de emergência, que deve ser equivalente a seis meses dos seus gastos mensais.

Exemplo:

Se seus gastos mensais são de R$ 3.000, sua reserva de emergência deve ser de R$ 18.000. Depois de alcançar essa meta, recomenda-se investir em alternativas mais rentáveis para objetivos de médio e longo prazo, como CDBs, Tesouro Selic ou LCIs.

Além da poupança: aplicações mais rentáveis

Outras opções de renda fixa oferecem maior retorno com a mesma segurança. Entre as principais estão:

CDB (Certificado de Depósito Bancário):

Rende até 110% do CDI.

Garantido pelo FGC.

Tesouro Selic:

Títulos públicos com rendimento atrelado à Selic.

Ideal para reserva de emergência, com liquidez diária.

LCI e LCA (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio):

Isentos de IR e com rendimento superior à poupança.

Fundos de renda fixa:

Geridos por profissionais, oferecem combinação de ativos de baixo risco.

Comparação rápida

Poupança: 0,5% ao mês.

CDBs e Tesouro Selic: Podem render mais de 1% ao mês, dependendo das condições de mercado.

Exemplo: rendimento de R$ 5.000 no CDB

Um CDB que rende 100% do CDI, com o CDI em 12,15% ao ano (janeiro de 2025), terá rendimento de aproximadamente 1% ao mês bruto:

Rendimento bruto: R$ 50 (1% de R$ 5.000).

Rendimento líquido: Após o desconto do IR (15% para prazos acima de 2 anos), o retorno líquido seria de R$ 42,50 por mês.

Por que você deve saber disso?

Investir R$ 5 mil por mês na poupança garante segurança e liquidez, mas o rendimento é limitado. Alternativas como CDBs, Tesouro Selic e LCIs oferecem maior rentabilidade com a mesma segurança. Antes de investir, avalie seus objetivos financeiros e perfil de risco para escolher a aplicação mais adequada.