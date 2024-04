Bolsas mundiais: conheça as maiores bolsas de valores do mundo

As bolsas de valores são os locais onde os investidores negociam, isto é, compram e vendem ativos financeiros sem que seja necessário negociar diretamente com os demais agentes de mercado.

Ela foi criada, principalmente, para negociação de ações, as quais foram criadas há alguns séculos lá na Holanda e que são o investimento que apresenta grandes possibilidades de retorno ao investidor.

Quais são as principais Bolsas de Valores do mundo?

As bolsas de valores são os locais onde os agentes econômicos negociam, principalmente, ações das empresas listadas, mas também fundos imobiliários, ETFs, opções, entre outros ativos.

A sua origem está ligada a criação das ações e, a primeira denominação de ações ocorreu na Holanda, com a criação da Companhia Unida Holandesa das Índias Orientais, que precisando de recursos para as suas expedições, decidiu dividir o risco com a população, vendo-lhes participações na empresa em troca de lucros futuros.

Com a criação dessas parcelas de participação dentro da Companhia logo surgiu um mercado secundário onde era possível comprar e vender as ações, que foi denominada de Bolsa

O nome Bolsa tem duas origens para ser explicada. A primeira delas é a do local onde eram realizadas grandes negociações, o Hotel das Bolsas, na Bélgica e a segunda é a de que os investidores levavam suas moedas em bolsas para comprar e vender as ações.

Atualmente, as maiores bolsas de valores do mundo estão localizadas nos Estados Unidos, China, Europa e Japão.

New York Stock Exchange (NYSE)

A bolsa de valores de Nova Iorque, conhecida como NYSE, foi criada no dia 8 de março de 1817 de maneira oficial, uma vez que já existia um local para negociação de valores mobiliários aos moradores desde 1792.

A sede da bolsa fica na histórica Wall Street e hoje é considerada a maior bolsa de valores do mundo, sendo que é nela que são negociados os principais índices do mercado acionário, o S&P500 e o Dow Jones Industrial.

Com mais de 2.400 empresas listadas a capitalização da NYSE é de US$ 25 trilhões, superando de longe a nossa BM & FBovespa.

NASDAQ

A NASDAQ é um acrónimo para National Association of Securities Dealers Automated Quotations e também está localizada em Nova Iorque, sendo a segunda maior bolsa do mundo.

Ela foi pioneira na negociação eletrônica do mercado de ações como conhecemos hoje e foi criada no ano de 1971, bem mais nova do que a NYSE.

Hoje a sua capitalização de mercado é de US$ 21,7 trilhões e conta com mais de 3.700 empresas, sendo a maioria do setor de tecnologia.

Shanghai Stock Exchange

A Shanghai Stock Exchange é a terceira maior bolsa de valores do mundo e é a principal dentro do mercado de valores mobiliários chinês.

A grande diferença dela para as demais bolsas do mundo é a sua restrição para investidores estrangeiros, uma vez que apenas uma parte dela é aberta.

Com operações desde 1990 e com mais de 2.100 empresas, atualmente a sua capitalização de mercado é de US$ 6,7 trilhões.

Euronext

A Euronext, criada em 2000, é a bolsa mais diferente entre as principais do mundo, uma vez que ela possui operações em 7 locais diferentes, sendo eles Paris, Dublin, Milão, Amsterdã, Bruxelas, Oslo e Lisboa.

A sua capitalização de mercado é de US$ 7,2 trilhões e os principais índices negociados nela e acompanhados pelos investidores são o Euronext 100 e o CAC 40.

Japan Exchange Group

A quinta maior bolsa de valores do mundo é a Japan Exchange Group, uma holding criada em 2011 e que controla as subsidiárias Bolsa de Valores de Tóquio (TSE) e a Bolsa de Osaka (OSE).

Com uma capitalização de mercado de US$ 5,9 trilhões possui em sua lista mais de 4.000 empresas, sendo apenas 10 delas estrangeiras.

Qual é a maior bolsa de valores do mundo?

A maior bolsa de valores do mundo atualmente quando o assunto é capitalização de mercado é a New York Stock Exchange (NYSE), onde estão listadas as maiores empresas dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo.

Sua importância é notória para o mercado de renda variável, principalmente em virtude da sua elevada capitalização de mercado, que chega a incríveis US$ 25 trilhões. A título de comparação, a nossa bolsa de valores tem capitalização de US$ 0,9 trilhões.

Horário de abertura das bolsas mundiais

Em virtude do fuso horário, as bolsas de valores pelo mundo abrem e fecham em momentos diferentes aqui no Brasil. Na B3 as negociações ocorrem das 10h às 17h.

Agora, as demais bolsas pelo mundo apresentam os seguintes horários de negociação:

Bolsa de valores Abertura(horário de Brasília) Fechamento(horário de Brasília) New York (NYSE) 9:30 16:00 Euronext 9:00 17:40 London (LSE) 8:00 16:30 Shanghai (SSE) 9:30 15:00 Tokyo (TSE/TYO) 9:00 15:00

Como começar a investir no exterior?

Existem algumas alternativas para investir no exterior, que vão se encaixar com base no perfil de cada investidor, mas que devem ser levadas em consideração, já que a nossa Bolsa ainda é muito pequena e, dessa maneira, apresenta menores oportunidades ao investidor.

Nesse sentido, a primeira maneira e, sem dúvidas, a mais fácil, é por meio da B3. Nela são negociados os BDRs das ações estrangeiras, o que permite o investidor comprar recibos de ações como Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Coca-Cola, entre outros.

Porém dessa maneira você tem apenas um recibo das ações negociadas no exterior e ainda corre o risco de conversibilidade, ou seja, de mudanças no que diz respeito à taxa de câmbio.

Para fugir disso e para ter acesso a um leque muito maior de produtos, a melhor forma é investir direto no exterior o que é possível abrindo conta em corretoras internacionais ou por meio das diversas plataformas já disponíveis no Brasil que facilitam esse processo.

Caso você queira abrir uma conta em uma corretora estrangeira e não nas plataformas existentes no Brasil, as duas opções são a Interactive Brokers e a Charles Schwab.

Com a conta aberta, independente se aqui ou direto nas corretoras internacionais, o investidor terá acesso a um mar de oportunidades, acessando as maiores empresas do mundo.

Além das ações, também estão disponíveis inúmeras oportunidades em ETFs, que replicam os mais variados índices imagináveis do mercado.