BATCH 2023: inscrições para programa de potencialização de startups do BTG Pactual já estão abertas

Reconhecido pelo quarto ano consecutivo entre os melhores do mundo na categoria The Innovators 2022 pela revista Global Finance, o BoostLAB é um programa de potencialização desenvolvido pelo BTG Pactual em 2018 e que já apoiou mais de 70 startups.

Este ano, o projeto está com inscrições abertas e deve selecionar até 10 empresas para participarem da experiência ao longo de nove meses. Além de mentorias com especialistas e convidados, as startups selecionadas vão receber um aporte de até R$ 1,5 milhão do banco.

“Nos últimos anos, nos deparamos com muitos empreendedores incríveis e decidimos dar um passo adiante. Mais do que apoiar soluções e negócios, queremos ser sócios”, afirma o Head do BoostLAB, Pedro Compani.

Para participar, as empresas interessadas devem se cadastrar nesta página até o dia 3 de março. No dia 14 do mesmo mês, as startups inscritas passarão por uma seleção com análise de informações, entrevistas e uma apresentação (pitch day).

Clique aqui para inscrever sua startup no BATCH 2023 e ter a chance de receber até 1,5 milhão

Como vai funcionar a parceria com o BTG Pactual?

Apesar do investimento de até R$ 1,5 milhão e acompanhamento com os executivos do próprio BTG Pactual, os participantes do programa não terão nenhum tipo de exclusividade com o grupo, podendo prestar serviço para qualquer cliente. De acordo com Morani, o objetivo é "deixar o empreendedor o mais à vontade possível”.

O BTG Pactual pretende usar a sua competência em negócios, incluindo as empresas do conglomerado (Banco Pan, Too Seguros, Enforce, entre outras), para alavancar o crescimento das escolhidas. Nenhum profissional deve ocupar uma cadeira no conselho de administração dessas empresas.

Das 76 startups que já passaram pelo programa, 70% acabaram atuando como fornecedoras de algum tipo de solução para o grupo.

Encerramento do programa

Para concluir o BATCH 2023, as startups participam de um Demoday em novembro, onde apresentação a evolução de seus negócios, bem como suas soluções. O evento reunirá cerca 150 investidores.

Não há impedimento de participação de negócios que já tenham recebido investimentos.

“Por último, vamos contar com toda a expertise do nosso time de private equity e as quase 40 companhias do portifólio para que estas startups se consolidem e se tornem histórias de sucesso”, conclui Compani.

